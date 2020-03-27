“شاهد” المعلمة الأردنية التي امتدحها عمر الرزاز قبل أيّام تموت بسبب هذا المرض!

قبل أيام، أشاد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز بمعلمة أردنية درست طلبتها عبر “واتساب” خلال تعطيل المدارس هذه الأيام، بسبب فيروس كورونا، لكنّ الموت غيّبها اليوم الجمعة .

وكانت مديرة مدرسة “أبو طالب” في منطقة السلط، المعلمة (فاطمة أبو مسلم) تبث شروحاتٍ مصورة وتفاصيل دروس الطلبة، وهي على سرير الشفاء حيث تعاني من مرض السرطان في محاولة منها لعدم انقطاع الطلبة عن عالمهم التعليمي.

وقال الرزاز معلقا على الفيديو المتداول للمعلمة: ” لا أعرف هذه المعلمة، لكنني فخور جداً برؤية مقاطع الفيديو العفويّة التي أعدّتها لطلبتها. أحييك مربية الأجيال، أنت ونخبة من المعلمات والمعلمين، الذين رفضوا الاستكانة للفيروس، ولبّوا نداء مهنتهم النبيلة بمبادرات شخصية رائعة. وفقكم ﷲ وحماكم.”.

لا أعرف هذه المعلمة، لكنني فخور جداً برؤية مقاطع الفيديو العفويّة التي أعدّتها لطلبتها. أحييك مربية الأجيال، أنت ونخبة من المعلمات والمعلمين، الذين رفضوا الاستكانة للفيروس، ولبّوا نداء مهنتهم النبيلة بمبادرات شخصية رائعة. وفقكم ﷲ وحماكم.؛ — Omar Razzaz (@OmarRazzaz) March 20, 2020

وقالت أبو مسلم لـ “رؤيا” إنها طلبت من كادر المدرسة التعليمي والإداري بتقديم شرح للدروس عبر مقاطع فيديو كما لو أن الطلبة أمام المعلمة في الغرفة الصفية وإرساله عبر “الواتساب” لأمهات الطلبة، ليتسنى لهم متابعة الدروس وتعويض انقطاعهم عن الدوام المدرسي خلال هذه الفترة.

وأشارت إلى أنها لم تكن تتوقع أن تصل هذه المبادرة إلى ما وصلت إليه الآن، وأن تثمر جميع هذه الجهود، التي استطاعت نقل الدروس بطريقة بسيطة بين الطلاب والمعلمة.

ودعت جميع معلمي المملكة إلى تطبيق هذه المبادرة، لضمان عدم ضياع دروس الطلاب .