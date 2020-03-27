“جونسون” ينقل “كورونا” الى وزير الصحة البريطاني .. فما مصير الملكة إليزابيث التي التقت به!

بعد ساعاتٍ قليلة على إعلان إصابة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بفيروس كورونا، أعلن إصابة وزير الصحة البريطاني مات هانكوك بالفيروس .

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن زير الصحة البريطاني أعراضه متوسطة وسيبقى في العزل المنزلي.

وكان جونسون قال عبر فيديو على حسابه في موقع تويتر “على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية، عانيت من أعراض طفيفة وجاءت نتيجة فحص كورونا إيجابية”.

وأضاف “أخضع للعزل الذاتي الآن لكنني سأواصل قيادة استجابة الحكومة عبر دائرة تلفزيونية لمكافحة هذا الفيروس”.

وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت إن جونسون (55عاما) عانى من أعراض طفيفة يوم الخميس، وذلك بعد يوم من حضوره جلسة أسبوعية للرد على أسئلة النواب في مجلس العموم.

وقال المتحدث “تم إجراء فحص لرئيس الوزراء بشأن كورنا بناء على نصيحة شخصية من كبير المستشارين الطبيين بالحكومة البريطانية كريسويتي”.

وأضاف المتحدث “أُجري الفحص في مقر رئيس الوزراء في داونينغ ستريت بواسطة عاملين في خدمة الصحة الوطنية وجاءت نتيجة الفحص إيجابية”.

وأفادت صحف بريطانية أن ملكة بريطانيا اليزابيث التقت جونسون آخر مرة في الـ 11 من الجاري.

والأربعاء أصيب ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز بفيروس كورونا .

وسجلت المملكة المتحدة، الخميس، ولأول مرة أكثر من 100 وفاة في يوم واحد بسبب فيروس كورونا، بحسب إعلام محلي.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن السلطات الصحية، أن حصيلة وفيات كورونا ارتفعت من 475 إلى 578.

وأوضحت أن الإصابات زادت من 9 آلاف و529 إلى 11 ألفا و568، خلال 24 ساعة.

والجمعة، ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 533 ألف و15 شخصا، بعد ظهوره لأول مرة في مدينة ووهان الصينية، في ديسمبر/ كانون أول الماضي.