جمال ريان ينشر فيديو صادم من داخل مستشفى مصري ويعلّق: “منك لله يا سيسي”

وثقت مواطنة مصرية واقعة صادمة من داخل إحدى المستشفيات المصرية، بعد إجرائها ووالدتها وشقيقها فحص فيروس كورونا .

وقالت المواطنة المصرية إن نتائج الفحوص جاءت سلبية لها ولوالدتها وشقيقها، بمعنى أنهم غير مصابين بالفيروس .

وأضافت في الفيديو أنه من المفروض أن يتم خروجهم من المستشفى بناءً على نتيجة الفحص، لكنّ الأطباء والممرضين تركوهم يعانون لوحدهم .

وأكدت أن مدير المستشفى غير موجود فيه .فيما ظهرت والدتها وسيدة أخرى وهما يصرخن بغضب إزاء المعاملة التي واجهنها في المستشفى .

الاطباء والممرضون هربوا من المستشفى وتركوا المرضى يعانون في أحد مستشفيات #مصر ، منك لله يا سيسي pic.twitter.com/n1dDPHjY98 — جمال ريان (@jamalrayyan) March 27, 2020

وعلّق الإعلامي البارز في قناة “الجزيرة” جمال ريان على الفيديو بالقول: “الاطباء والممرضون هربوا من المستشفى وتركوا المرضى يعانون في أحد مستشفيات مصر ، منك لله يا سيسي”.

ووفق ما أعلنته وزارة الصحة والإسكان المصرية، فإنّ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 495 حالة من ضمنهم 102 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و24 حالة وفاة.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا (Kovid-19) حول العالم إلى 533 ألف و15 شخصا، بعد ظهوره لأول مرة في مدينة ووهان الصينية، في ديسمبر/ كانون أول الماضي.

وبحسب آخر المعطيات التي نشرها موقع “Worldometer” ارتفع عد الوفيات في العالم إلى 24 ألف و95، وتماثل للشفاء 124 ألف و387 شخصا.