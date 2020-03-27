رجل الأعمال القطري عادل علي بن علي
رجل الأعمال القطري عادل علي بن علي
الهدهد

بعد تغريدةٍ عن كورونا .. رجل الأعمال القطري البارز عادل علي بن علي يقصف جبهة ضاحي خلفان

كتب وطن
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وجّه رجل الأعمال القطري البارز، ، “قصفاً من العيار الثقيل” لجبهة، تميم نائب رئيس شرطة ، بعد تغريدةٍ للأخير عن فيروس .

وتساءل “خلفان” في تغريدته: “إذا لم يكن كوفيد 19 غضبا من الله على بني البشرية فماذا عساه ان يكون ؟؟”.

وجاء ردّ رجل الأعمال القطري البارز على نائب رئيس شرطة دبي، بالقول: “كلامك صحيح جداً . نشهد منذ مدة سفاهة لبعض الدول.. وبعض الأفراد شرواك .أسأل الله أن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا”.

وبحسب إعلان وزارة الصحة الإماراتية، فقد سجلت 333 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة.

وأعلنت ، الخميس، تسجيل 12 إصابة و3 حالات تعاف جديدة بفيروس كوورنا؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 549، منهم 43 تماثوا للشفاء.

وكشفت المتحدث بأسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات في قطر لولوه الخاطر، أن الدولة اتخذت عدة إجراءت جديدة للحد من انتشار الفيروس.

وحتى صباح الجمعة، وصل عدد المصابين بفيروس كورونا إلى أكثر من 536 ألف شخص حول العالم، بينما تجاوز عدد الوفيات الـ 24 ألف شخص، فيما تعافى أكثر من 124 ألفا.

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