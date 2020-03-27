بعد تغريدةٍ عن كورونا .. رجل الأعمال القطري البارز عادل علي بن علي يقصف جبهة ضاحي خلفان

وجّه رجل الأعمال القطري البارز، عادل علي بن علي، “قصفاً من العيار الثقيل” لجبهة، ضاحي خلفان تميم نائب رئيس شرطة دبي، بعد تغريدةٍ للأخير عن فيروس كورونا .

وتساءل “خلفان” في تغريدته: “إذا لم يكن كوفيد 19 غضبا من الله على بني البشرية فماذا عساه ان يكون ؟؟”.

إذا لم يكن كوفيد 19 غضبا من الله على بني البشرية فماذا عساه ان يكون ؟؟ — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 26, 2020

وجاء ردّ رجل الأعمال القطري البارز على نائب رئيس شرطة دبي، بالقول: “كلامك صحيح جداً . نشهد منذ مدة سفاهة لبعض الدول.. وبعض الأفراد شرواك .أسأل الله أن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا”.

كلامك صحيح جداً

نشهد منذ مدة سفاهة

لبعض الدول..

وبعض الأفراد شرواك

أسأل الله أن لا يؤاخذنا

بما فعل السفهاء منا ☺️ https://t.co/0IkeN0MQz5 — عادل علي بن علي (@AdelAliBinAli) March 26, 2020

وبحسب إعلان وزارة الصحة الإماراتية، فقد سجلت الإمارات 333 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة.

وأعلنت قطر، الخميس، تسجيل 12 إصابة و3 حالات تعاف جديدة بفيروس كوورنا؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 549، منهم 43 تماثوا للشفاء.

وكشفت المتحدث بأسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات في قطر لولوه الخاطر، أن الدولة اتخذت عدة إجراءت جديدة للحد من انتشار الفيروس.

وحتى صباح الجمعة، وصل عدد المصابين بفيروس كورونا إلى أكثر من 536 ألف شخص حول العالم، بينما تجاوز عدد الوفيات الـ 24 ألف شخص، فيما تعافى أكثر من 124 ألفا.