سلطنة عمان سجلت اصابات جديدة بفيروس كورونا
سلطنة عمان سجلت اصابات جديدة بفيروس كورونا
الهدهد

بعد ارتفاع الإصابات الى 131 .. ما حقيقة حضور مصاب بكورونا عزاء في سلطنة عمان؟

كتب خاص "وطن"
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انتشرت عبر بعض التطبيقات بمواقع التواصل الاجتماعي، إشاعة عن حول وجود حالة مصابة بفيروس (كوفيد19) حضرت في ولاية مرباط بسلطنة عمان.

ونفى حساب “” بتويتر، الإشاعة، ودعا الجميع لاستقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب نشر الشائعات والأخبار الكاذبة والمضللة.

وصباح الجمعة، أعلنت وزارة الصحة في عن تسجيل (٢٢) حالة إصابة جديدة بمرض (كوفيد ١٩) لمواطنين عُمانيين.

وأوضحت الصحة في بيانٍ لها أن (١٠) حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، و(٨) مرتبطة بالسفر، فيما تخضع (٤) حالات للتقصي الوبائي.

وهذه أعلى حصيلة جماعية تُسجلها سلطنة عمان لمصابين بالفيروس منذ ظهوره في السلطنة .

وبذلك يصبح العدد الكلي للإصابات المسجلة في السلطنة 131 حالة.

وأكدت الوزارة أن 23 حالة قد تماثلت للشفاء .

وأهابت الوزارة بالجميع التقيد بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلةٍ ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات .

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