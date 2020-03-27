بعد ارتفاع الإصابات الى 131 .. ما حقيقة حضور مصاب بكورونا عزاء في سلطنة عمان؟

انتشرت عبر بعض التطبيقات بمواقع التواصل الاجتماعي، إشاعة عن حول وجود حالة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد19) حضرت مجلس عزاء في ولاية مرباط بسلطنة عمان.

ونفى حساب “عمان تواجه كورونا” بتويتر، الإشاعة، ودعا الجميع لاستقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب نشر الشائعات والأخبار الكاذبة والمضللة.

لا صحة لما يتم تداوله حول وجود حالة مصابة بـ #فيروس_كورونا #كوفيد19 حضرت مجلس عزاء في ولاية مرباط.

وندعو الجميع لاستقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب نشر الشائعات والأخبار الكاذبة والمضللة.#عمان_تواجه_كورونا pic.twitter.com/XI9LaOpJb0 — (Oman VS COVID19) عمان تواجه كورونا (@OmanVSCovid19) March 27, 2020

وصباح الجمعة، أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان عن تسجيل (٢٢) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩) لمواطنين عُمانيين.

وأوضحت الصحة في بيانٍ لها أن (١٠) حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، و(٨) مرتبطة بالسفر، فيما تخضع (٤) حالات للتقصي الوبائي.

وهذه أعلى حصيلة جماعية تُسجلها سلطنة عمان لمصابين بالفيروس منذ ظهوره في السلطنة .

وبذلك يصبح العدد الكلي للإصابات المسجلة في السلطنة 131 حالة.

وأكدت الوزارة أن 23 حالة قد تماثلت للشفاء .

وأهابت الوزارة بالجميع التقيد بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلةٍ ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات .