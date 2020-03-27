بث مباشر “فاضح” من داخل فندق بالطائف .. شاب سعودي برفقة فتيات وهذا ما فعلوه!

أثار شاب سعودي يُدعى علوش القحطاني غضباً واسعاً بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في بث مباشر داخل أحد الفنادق في مدينة الطائف برفقة فتيات في أجواء مخلة بالآداب.

فيديو#النيابة_العامة توجه بالقبض على شاب ظهر في مقطع تداولته مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيامه بإنتاج ونشر ممارسات لا أخلاقية ومشينة وهو ما يعد سلوكًا ماسًا بالآداب العامة والقيم الدينية وسلوكيات آثمة ونشاطًا مجرمًا. pic.twitter.com/D9c9R8Te1w — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) March 27, 2020

وذكرت وسائل إعلام سعودية، أنه صدر توجيه من النيابة العامة بالقبض على الشاب “القحطاني” ومن ظهروا معه في الفيديو المخلّ .

ولاحقاً، ذكرت صحيفة (سبق) المحلية، انه تمّ القبض على 9 أشخاص في قضية مقاطع الفيديو المشينة وغير الأخلاقية التي تم تداولها خلال الساعات الماضية.

صحيفة #سبق: القبض على 9 أشخاص في قضية مقاطع الفيديو المشينة وغير الأخلاقية التي تم تداولها خلال الساعات الماضية

وكان شاب ومجموعة آخرون قد شاركوا في الظهور والتصوير في المقاطع المشينة التي تم تداولها

يشار إلى أن النيابة العامة وجَّهت بالقبض على الشاب والمشاركين معه في وقت سابق أمس pic.twitter.com/EiS0VwsgKR — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) March 27, 2020

ودعا مغرّدون سعوديون الى القبض عليه وآخرون شهّروا به لفضحه وتعرية أفعاله .

اطالب بالقبض على البنت اللي معه والسبب ذوقها



#علوش_القحطاني pic.twitter.com/eiw3CDklH2 — مجهول (@NotPxilz) March 27, 2020

#علوش_القحطاني هذولا يدرون ان فيه واسطات راح تطلعهم اذا مسكوهم لو يدرون ان فيه عقوبة ما كان طلعوا قدام الناس، هذولا هم استرو عليهم pic.twitter.com/v4KXKKDBcz — 🛶 (@pix_31) March 27, 2020

اسمه #علوش_القحطاني وهم فالطايف في رافال الملك فهد يقول يبي يستانس وقروبهم ريكو وعمر هم اللي حاجزين الفندق استرووو عليهم وانشرووووووه خلوه ترند عشان السعوديه تستر عليهم معنا 🙏🏻 — UmFahad (@crimsoons) March 27, 2020