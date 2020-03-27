بث مباشر “فاضح” من داخل فندق بالطائف .. شاب سعودي برفقة فتيات وهذا ما فعلوه!

أثار شاب سعودي يُدعى علوش القحطاني غضباً واسعاً بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في بث مباشر داخل أحد الفنادق في مدينة الطائف برفقة فتيات في أجواء مخلة بالآداب.
وذكرت وسائل إعلام سعودية، أنه صدر توجيه من النيابة العامة بالقبض على الشاب “القحطاني” ومن ظهروا معه في الفيديو المخلّ .
ولاحقاً، ذكرت صحيفة (سبق) المحلية، انه تمّ القبض على 9 أشخاص في قضية مقاطع الفيديو المشينة وغير الأخلاقية التي تم تداولها خلال الساعات الماضية.
ودعا مغرّدون سعوديون الى القبض عليه وآخرون شهّروا به لفضحه وتعرية أفعاله .