المذيعة الأردنية ناديا الزعبي تُسيء للفلسطينيين .. وهجوم أردني – فلسطيني عليها بسبب هذا الفيديو

أثارت المذيعة الأردنية بقناة “عمان” ناديا الزعبي غضباً واسعاً بين الفلسطينيين والأردنيين، بعد زعمها أن الجهات المختصة في قطاع غزة تعامل المحجورين على معبر رفح الحدودي بسبب “كورونا” بطريقةٍ غير إنسانية وأنهم هددوا بإضرابٍ عن الطعام . وفق ادعائها

وأضافت “الزعبي” خلال برنامجها على القناة، أنه يجري التعامل مع المعزولين الفلسطينيين على انهم “مُتَهمين”، وأن 400 شخص “مزروبين” –استعارة من لفظ زريبة اي مكان تربية الحيوانات- في 3 مدارس كمواقع للحجر الصحي حتى يثبت عدم إصابتهم بالفيروس . على حدّ قولها

وقارنت الوضع الذي زعمته للمحجورين في غزة، بالحجر في الفنادق بالأردن، داعية الأردنيين الى النظر لأؤلئك الذين قُضي على معظم حواسهم بسبب معاملتهم غير الإنسانية .

الاعلامية الاردنية #نادية_الزعبي تختلق الأكاذيب حول ظروف الحجر الصحي في قطاع غزة !



هذا الكلام الذي قالته في الفيديو غير صحيح اطلاقا ، وغزة رغم امكانيتها المتواضعة استطاعت احتواء جائحة فايروس #كورونا وكل الحالات التي سجلت فيها ضمن الحالات المحجورة



تسحيج على حساب #غزة pic.twitter.com/QQ7DE2JWUK — مش هيك (@meshhek) March 26, 2020

وفي ردّه على مزاعم المذيعة الأردنية، وصف الإعلامي الفلسطيني علاء الريماوي “الزعبي” بـ” الصحفية الوقحة التي تتفاخر بوجع الفلسطينيين كذبا”.

الصحفية الوقحة حين تتفاخر بوجعنا كذبا علاء الريماوي الاستعراض والكذب والتشويه والتشفي والمماثلة تفاخرا بانها افضل حالا… Posted by ‎علاء الريماوي‎ on Friday, March 27, 2020

بينا كتب الإعلامي الفلسطيني إيهاب الجريري قائلاً في منشورٍ: “نادية، فقيرة المضمون، خالية المعنى، ضحلة الصور والتشبيهات، ارادت أن تقول لشعبها بانهم يعيشون في نعيم، فاختارت التندر والتنمر على أكثر بقعة في العالم خطورة على الحياة وقلة بالإمكانيات”.

في غزة ايضاً أخطاء في قضية الحجر الصحي، ويا ليتها تحدثت عن اوضاع المحجورين فيه لتوصل صوتهم ومعاناتهم، لكنها تحدثت عنهم لتوصل مقاربة مختلة وظالمة وعنصرية.وفق “الجريري”

وقال إن “نادية، رغم انها تحسب على الإعلام الأردني، إلا انها هيهات ان تطال قيد انملة من رقي وأنفة وعمق واصالة الصحفيين الأردنيين، هؤلاء الزملاء المنتصرين لعدالة القضية الفلسطينية والحق في التعبير”.



واضاف: “في غزة فقر وحصار وظلم واحتلال وجور ذوي القربى، لكن فيها شعباً اصيلاً شجاعاً تنحني له الهامات… في غزة ما لا يمكن لنادية الزعبي وأمثالها فهمه وإدراكه وتقديره… ففي غزة الكرامة”.

تمخض إعلام الإعلانات سطحية وعنصرية… فانتج نادية الزعبيلم يكد الناس يتناسوا تعالي هذه المذيعة على مواطنة اردنية… Posted by Ehab Al-Jariri on Thursday, March 26, 2020

ووصف مغرّدون كلام ناديا الزعبي بـِ”المقرق”، وأن مقارنتها بين الحجر في غزة والأردن غير سليمة.

وما زال البعض ومع تقمص شخصية المثقف المتحدث الملهم،، الا ان حقيقة مستنقع تفكيره ستظهر رغما عنه… ومرة اخرى المسخ ناديا الزعبي وخطاب تميز وكراهية ضد غزة العزة.#ناديا_الزعبي #احيوا_الوعي #لن_نخذلكم #كورونا_الاردن



pic.twitter.com/jRjQWuNib0 — مراقب اردني (@khalidjordan198) March 26, 2020

ناديا الزعبي و رهف صوالحة في هبدة جديدة تنم عن جهل أو أو عنصرية أو فوقية !

امدح نفسك بس لا تذم غيرك حتى لو كنت " ناقل لخبر " و أن تستفيض فتلك المصيبة — أبو الوليد الخدّاش (@khaddash17) March 26, 2020

كلام مقرف ومقارنة غير سليمة وبأسلوب غير جديد على ناديا الزعبي، على شاشة @AmmanTVOfficial

اتخاذ المثال في قطاع غزّة للتسحيج والتجييش ضد الناس هو سلوك طُفيلي ودنيء، وفي هذه الظروف خيانة لإنسانيتك وضميرك يا @AlzoubiNadia https://t.co/5W2T2DodJG — Mohammad Zeidan (@mszeidan) March 26, 2020

هاي الوضيعة ناديا الزعبي مش رح توقف استعلائها وعنصريتها وقرفها، اليوم بلشانة بأهل غزة، مش فاهم هاي الأشكال المقززة كيف بتنعطى مايك ومساحة لخطاب الملايين؟ https://t.co/PbRx3sAobh — خالد الناطور (@khalidnatour) March 26, 2020

واعتبر آخرون أن المحتوى الذي تقدمه المذيعة الزعبي “تافه” ولا يمتّ للإعلام بِصِلة.

اللي بشوف ناديا الزعبي إعلامية ناجحة و بتستحق يكون إلها جمهور يسمعها، يكتبلي تحت هالتويت عشان أعمله بلوك. https://t.co/Mok1anLsYt — Saja 💫 (@LuckyCharm995) March 26, 2020

ناديا الزعبي لازم تنسحب منها الشهادة وتقعد في دارها بلاش تفقع من كثر التنفيخ الي عامليته

اه تنمر عليها لأنها بني آدم طول عمره بتنمر "وبفكر حاله خفيف دم "

ولكن في الحقيقة هي صفار بيض مصفى https://t.co/ezC4ScI7cG — Esra'a Hussien (@Esraa77586749) March 26, 2020

يخوان متى بدها ترحمنا من تفاهتها وقرف طرحها هالبني آدمه https://t.co/xtLG403Wuo — Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) March 26, 2020

وطالب آخرون القناة التي تعمل بها”الزعبي” بوقفها عن العمل فوراص وتقديم اعتذار رسمي لأهل غزة عمّا بدر منها تجاهههم.

عزيزتي #ناديا_الزعبي مخيلتك واسعة و واضح انه مصادرك هي مجموعات الواتس اب. اتركوا #غزة بحالها يا عديمي الرحمة. @AmmanTVOfficial سنين تاركين المخلوقة هاي بتغلط بالناس وبتخترع اخبار دليل على عدم مصداقيتكم و حرفيتكم المنقوصة.#نادية_الزعبي https://t.co/Y8D6cAsJCq — Omar Ghraieb🇵🇸 (@Omar_Gaza) March 26, 2020

مش بحكيلكم بعض وسائل الإعلام لازم يعزلوها عن العالم 🤦



كل مرة ناديا بتستخدم خطاب الكراهية وتسيء لسمعة الأردن والأردنيات والإعلام لكن ولا مرة تم أخذ موقف حاسم معها!#كورونا_الاردن #الاردن #كورونا #نادية_الزعبي https://t.co/tig5oPbSuv — Salam Freihat (@salamfreihat) March 27, 2020

#ناديا_الزعبي واضح انها سطحية التفكير وتافهة بشكل كبير .. بغض النظر ازا الكلام صحيح ولا لاء ..مش فاهمة كيف بتقارن الاردن بغزة كيف بتقارن دولة كبيرة متل الاردن بمدينة محاصرة ومنيلة .. انتو كيف بتحطو هالاشكال عالشاشة وبتخلوهم يحكو ويتكلمو .. لا اسلوب ولا ذكاء ولا ثقافة 🤦🏻‍♀️ https://t.co/k2K6Ys5cbw — Samar Almusaddar🌸 (@samora_musaddar) March 26, 2020

وكان لافتاً توحد الناشطين والمغردين الأردنيين والفلسطينيين على حدّ سواء في رفض الإساءة التي بدرت عن “ناديا الزعبي” للشعب الفلسطيني ومقارنتها “غير المنطقية”.