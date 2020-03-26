بعد إحراجها بسؤال عن نظافتها الشخصية.. “شاهد” هذا ما فعلته الدكتورة خلود في منزلها وأثارت حفيظة الكويتيين

عادت الدكتورة والفاشينستا الكويتية المعروفة خلود لإثارة الجدل بين متابعيها، مستغلة أزمة انتشار الكورونا للفت الأنظار وزيادة أعداد متابعيها، حيث نشرت مقطعا مصورا من داخل منزلها لتوضح أنها قامت بتعقيمه بالكامل للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكانت خلود تعرضت لانتقادات حادة برغم تطوعها في الخدمات الطبية لمكافحة عدوى فيروس كورونا في الكويت، وذلك بعد أن نشرت بعض الصور التي ترصد مشاركتها في الرعاية الصحية للمواطنين واتهمها النشطاء بأنها تهدف فقط إلى الشهرة والشو ولفت الانتباه.

هذه المرة بينت الدكتورة خلود من خلال حسابها عبر “سناب شات”، كيف استعانت بفريق متخصص لمكافحة انتشار العدوى والفيروسات، للقيام بتعقيم منزلها بالكامل.

كانت قد اصطحبت الفاشينستا الكويتية أسرتها للإقامة في “شاليه” صغير حتى يتم تعقيم جنبات منزلها للمحافظة على صحة عائلتها في ظل انتشار العدوى.

وسبق خلال البث المباشر، أن تلقت الدكتورة خلود سؤالاً عن سبب عدم غسلها لشعرها بشكل دوري، مما جعلها تنفعل بشدة على صاحبة السؤال، حيث ردت بقولها: “ها كله ما أغسله؟ يا ويلك من الله.. وين ما غسلته.. تعال.. وين ما غسلته.”

وتابعت:”وين وين ردي عليّ.. الشي اللي مخلي شعري أصلاً ناشف من كتر ما أغسله.. تعرفون مين ما يغسل شعره.. تعرفون عدل.. شعري ناشف أصلاً.. تقولي ما تغسلين.”

واعترفت الفاشينيستا الكويتية بانفعالها بسبب السؤال المفاجئ، وربط البعض لظهورها في مقاطع تعتني من خلالها بشعرها للدعاية لماركات معينة، مؤكدة أن غسل الشعر والنظافة الشخصية أمر ضروري ليس له علاقة بالإعلانات.

وسبق أن سخرت الدكتورة خلود من مواطنتها الناشطة سلوى المطيري بسبب ادعاء الأخيرة اكتشاف علاج لفيروس كورونا، شريطة حصولها على مليار دينار كويتي، وهو ما أثار استهزاء الفاشينيستا لتدخل في نوبة من الضحك.

وعلقت الدكتورة خلود في فيديو نشرته عبر سناب شات، قائلة: “لا والله يا حليلة.. أنا بتخيل لو عطوها المليار دينار.. وقالولها وين العلاج.. راح يبقى مقلب.. والله عطوها فرصة“، لتدخل بعدها في نوبة من الضحك الهستيري”.