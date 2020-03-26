بعد حديث فجر السعيد عن مجاعة متوقعة.. “شاهد” مقطع صادم من الكويت لا يبشر بخير وقلق بين المواطنين

سادت حالة من القلق بين المواطنين في الكويت على مواقع التواصل عقب تداول مقطعا مصورا، أظهر مجموعة من الأشخاص وهم يتكالبون على شراء البصل بطريقة غير حضارية تزامنا مع الظرف الحرج الذي تمر به البلاد ما أثار مخاوف حول ندرة السلع الأساسية بالأيام المقبلة.

وكانت الإعلامية الكويتية فجر السعيد قد اثارت جدلا واسعا بحديثها عن مجاعة متوقعة في الكويت، ناصحة الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة ودعم مربي الدواجن والماشية لتفادي وقوع أزمة كارثية إذا تم وقف الاستيراد بسبب تفشي الوباء.

بشأن فيديو التدافع على «بصل» في الفرضة



التجارة: ضبط المتسببين بالحادثة وعمل محضر لهم وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية معهم وتحويلهم للنيابة ورفع توصية بإبعادهم pic.twitter.com/92OmYAYKD3 — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) March 26, 2020

وأظهر المقطع الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من العمال يتدافعون أمام حاوية بصل بسوق “الفرضة” في محاولة للحصول على كيس.

من جانبها علقت وزارة التجارة الكويتية، على مقطع الفيديو الصادم والذي أثار القلق بين المواطنين.

وقالت الوزارة وفق وسائل إعلام محلية كويتية، إنه فيما يتعلق بحادثة التدافع الخاصة بالبصل في سوق الفرضة فأنه تم ضبط المتسببون في هذه الحادثة وعمل محضر لهم وسيتم إتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة معهم وتحويلهم للنيابة ورفع التوصية بإبعادهم إداريا.

واضافت في بيان صحفي أن مفتشي الوزارة تعاملوا مع الحدث العرضي من خلال التنسيق بينهم وتوزيعهم، مبينة انه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم وتنظيم السير للباعة والمستهلكين وفق الخطط الموضوعة والامور تسير بشكل طبيعي.

وشددت الوزارة أيضا على أن مخزون البصل متوافر ولن تكون هناك زيادات في الاسعار، لافتة إلى أن حادث التدافع للحاوية كانت عرضيا وتم التعامل مع الباعة، مشيرة الى ان الامور في سوق الفرضة المركزي والاسواق المركزية والجمعيات تسير بشكل طبيعي.

يشار إلى أن الكويت تعتمد على استيراد الأغذية بنسبة تتجاوز 90 بالمائة، وذلك بسبب ندرة الأراضي الزراعية، المناخ غير الملائم، والشح المائي.

وتنتج الكويت نحو 66 % من استهلاكها من الخضار، وتستورد 75 % من احتياجات استهلاكها من الفاكهة.