“كمامة طبية وقناع واق”.. “شاهد” كيف بدا الاعلامي اللبناني “نيشان” قبل ظهوره على الهواء مباشرة

تداولت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للإعلامي اللبناني المعروف “نيشان” يظهر فيه وهو يجري إجراءات احترازية متعددة للوقاية من فيروس كورونا، قبل دخوله حلقة تلفزيونية لبرنامج.

وفاجئ “نيشان” جمهوره بمقطع الفيديو الذي نشره على حسابه على انستجرام، و ظهر فيه وهو يرتدي ليس كمامة طبية فحسب، إنما فوقها قناعاً طبياً واقياً، وقام العاملون برشّه بمادة معقّمة على جميع أنحاء جسده، في صورة حاول فيها الإعلامي اللبناني الحث على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، وعدم الاستهتار بخطورة الفيروس الجديد، مما أثار تفاجئ العديد من المعلقين حول كمية الإجراءات التي يقوم بها الإعلامي نيشان للوقاية من الفيروس، فيما اعتبرها بعض آخر مبالغ بها، ولكن الأغلبية كانت متفقة مع ما قام به الإعلامي اللبناني، متمنين أن تتعافى لبنان والعالم سريعاً من هذا الوباء.

بسبب #كورونا.. الإعلامي اللبناني #نيشان يُفاجئ جمهوره بإجرائه الاحترازي للوقاية من الفيروس، فلم يكتف بكمامة طبية بل ارتدى فوقها قناعاً ضخماً ورشّه بمادة معقمة، في #فيديو نشره عبر #إنستغرام معلقاً: "عملية تعقيمي قبيل حلقة أنا هيك" ما أثار دهشة المتابعين#كورونا_لبنان #لبنان pic.twitter.com/SSatISPJNI — 24.ae | منوعات (@24Entertain) March 26, 2020

يُشار إلى أنه وبعد مرور 11 يوماً على إعلان التعبئة العامة، ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا (كوفيد19) في لبنان إلى 333 حالة، فيما بلغ عدد الفحوصات التي أُجريت 5534 فحصاً، وفق ما جاء في التقرير اليومي الصادر عن غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في السرايَ الكبير، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 6 حالات وفاة.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أصدرت بياناً جاء فيه أن عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامع ومختبرات المستشفيات الجامعات المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة، بلغ 333 حالة حتى اليوم بزيادة 29 حالة عن أمس.