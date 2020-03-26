كاتب أردني يتطاول على الملك عبدالله الثاني ويصف حكمه بـ”لعبة القمار” ومغردون يلجمونه

تطاول الكاتب الأردني الهارب، نصير العمري، على العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بسبب إجراءات المملكة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، واصفاً في الوقت ذاته حكومته بـ”الغبية”. حسب وصفه.

ونشر الكاتب المعروف بـ”لسانه البذيء” نصير العمري تغريدة مؤخراً انتقد فيها اجراءات الوقاية التي فرضتها الحكومة الأردنية خشية تفشي فيروس كورونا في البلاد، جاء فيها (احفظوا هذه التغريدة حتى نهاية الأسبوع، حظر التجول في الأردن سيفرط شعبيا، حكومة الأردن طلبت من الشعب البقاء في البيوت وأكثر من نصف الشعب لا يمتلك مصروف يكفيه لخمسة أيام، حتى من يمتلك مصروفه يحتاج للخروج لشراء حاجاته، سوف يفرط الحظر وتفلت الكورونا بسبب حكومة غبية).

احفظوا هذه التغريدة حتى نهاية الأسبوع. حظر التجول في #الأردن سيفرط شعبيا. حكومة الأردن طلبت من الشعب البقاء في البيوت وأكثر من نصف الشعب لا يمتلك مصروف يكفيه لخمسة أيام. حتى من يمتلك مصروفه يحتاج للخروج لشراء حاجاته. سوف يفرط الحظر وتفلت إلكورونا بسبب حكومة غبية — د. نصير العمري (@dr_naseer) March 23, 2020

التغريدة السابقة كانت مع بداية فرض حظر التجول الذي طبقته السلطات الأردنية بداية الاسبوع الحالي، الامر الذي لم يعجب نصير العمري فعلق في تغريدة جديدة متطاولاً على الملك عبدالله الثاني بالقول..:”تغريدة تنبأت بها بفشل حظر التجول في الأردن، لست نبياً ولكنني خبير في ملك الأردن وطريقة حكمه على طريقة لعب القمار والمجازفة”.

تغريدة تنبأت بها بفشل حظر التجول في #الأردن. لست نبيا ولكنني خبير في ملك #الأردن وطريقة حكمه على طريقة لعب القمار والمجازفة. https://t.co/XAUGUGlYGb — د. نصير العمري (@dr_naseer) March 25, 2020

هذا وتصدى المغردون للكاتب الأردني الهارب وألجموه بسبب ما تفوه به، وقال حساب معانق الغيم: “يبدوا أن مرضك مزمن وكرهك للأردن خلاك تتطاول ع أسيادك الحمد لله الأردن وملكها وشعبها بألف خير”.

وأضاف المغرد: “نباحك عن الأردن وملكها ما يجرح إلا صدرك وقلبك الأسود آخره الكلب يتعب من النباح ويسكت لحاله السم اللي داخلك بالنهاية يقتلك أنت يا مريض”.

يبدوا ان مرضك مزمن وكرهك للاردن خلاك تتطاول ع اسيادك الحمد لله الاردن وملكها وشعبهاا بالف خير ونباحك عن الاردن وملكهاا ما يجرح الا صدرك وقلبك الاسود اخرة الكلب يتعب من النبااح ويسكت لحاله السم اللي داخلك بالنهايه يقتلك اانت يا مريض — معانق الغيم f_16🇯🇴 (@aljnooooby2017) March 25, 2020

وقال المغرد محمد: ” ما فشل بل جعل الناس تزداد وعي واليوم النتيجة”.

ما فشل بل جعل الناس تزداد وعي واليوم النتيجة — mohammad (@Arabic197) March 25, 2020

أما المغرد رائد خالد، فتهجم على الكاتب الأردني بالقول: “شاطر.. خلص اخرس قلنالك”.

شاطر، خلص أخرس قلنالك — Raed Khaled (@Raed22Sh) March 25, 2020

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الأردنية فرض حظر التجول، وذلك في إطار إجراءاتها المتعلقة بمحاربة فيروس كورونا ومنع انتشاره في أرجاء المملكة.

وعادت الحكومة مجدداً للتخفيف من حظر التجول في البلاد، بعد توقيف ما يقارب الـ 1600 مخالف، حيث أعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز أن المملكة ستخفّف اعتباراً من الأربعاء حظر التجوّل المفروض منذ أيام لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الرزاز خلال مؤتمر صحافي “نضع خطة شاملة وجدولاً زمنياً لتزويدكم باحتياجاتكم الأساسية، وابتداء من الأربعاء وبشكل مباشر من قبل البقالات ودكاكين الأحياء مع فتح المجال أيضاً لخدمة التوصيل من محلات التوصيل الكبيرة للأغذية ابتداء من الخميس”.

وأضاف: “غداً سنبدأ بفتح البقالات الصغيرة ومحلات المواد التموينية الأساسية من خضار وفواكه ومخابز وصيدليات ومحلات تزويد المياه بعد استكمال جاهزيتها ويمكن أن تفتح من العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً”.

وأمس الأربعاء، أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر تسجيل 19 حالة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات المسجلة في الأردن إلى 172 حالة جميعها في المستشفيات.

وأشار وزير الصحة إلى أن الحالات الـ 19 التي تم تسجيلها خلال الـ 24 ساعة الماضية توزعت على: مريضة عراقية قدم لها ضيوف من العراق، وأردني قدم من سويسرا بتاريخ 11 آذار الجاري و8 حالات من المخالطين لمريض موجود في أحد المستشفيات العسكرية وأحد هذه الحالات الثمانية لخادمة سيرلانكية.