“السلطة ما فيها صوص”.. فيديو “مستفز” لمواطنة كويتية من داخل الحجر الصحي يقلب الكويت

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بمقطع فيديو أثار جدلا واسعا وفجر غضب النشطاء، لمواطنة كويتية من داخل الحجر الصحي الذي تفرضه الدولة على العائدين من الخارج للتأكد من عدم حملهم لفيروس كورونا المستجد.

المواطنة الكويتية التي لم تكشف عن هويتها ظهرت تشتكي داخل الحجر من الطعام المقدم لها، وتتهم السلطات بالتقصير وعدم الاهتمام بالمواطنين داخل الحجر.

وعرضت المواطنة وجبات الطعام المقدمة لها وعبرت عن غضبها وعدم رضاها عن نظام التغذية المقدم.

وهاجم ناشطون السيدة الكويتية ووصفوا حديثها بالمستفز مؤكدين أن الوجبات المقدمة مناسبة تماما في هذا الظرف، واصفين إياها بالمتكبرة التي لا تقدر الظرف الراهن ومدى الضغوط على الدولة.

وكتب أحد النشطاء معلقا:”غيرك ماحصل في دول الفقيرة قولي الحمدلله وشكرا على النعمة”

غيرك ماحصل في دول الفقيرة قولي الحمدلله وشكرا على النعمة — رحال (@pvlTRjAZWsbEIXU) March 26, 2020

وغرد آخر ساخرا:”تبي صوص للسلطه لاحول ولاقوة الا بالله، هطي يخشى عليها من العقوبه”

تبي صوص للسلطه

لاحول ولاقوة الا بالله

هطي يخشى عليها من العقوبه — أبو عبدالعزيز (@szm32) March 26, 2020

بينما قال ثالث:”أنتي في حجر صحي، احمدي ربك انك في دوله عطتك قيمة، فالصين و باقي دول العالم مكانك الشارع وعند بيبان المستشفيات”

أنتي في حجر صحي ، احمدي ربك انك في دوله عطتك قيمه ، فالصين و باقي دول العالم مكانك الشارع و عند بيبان المستشفيات👌🏻 — سلطان البهيشي اﻷحمري MBS# (@SultanM24) March 26, 2020

هذا وكشف عبدالله السند المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس، عن تسجيل 13 إصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد المصابين حتى الآن إلى 208 ، مشيرا إلى شفاء 6 مصابين جدد من فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية خلال مؤتمر صحفى لعرض أخر مستجدات فيروس كورونا، إن إجمالى عدد الحالات التى خرجت من الحجر الصحى بلغ نحو 853.

من جانبه أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، شفاء 6 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 49 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح – في بيان صحفى – إن الحالات الست لثلاثة مواطنين، وثلاث مواطنات، مشيرا إلى أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الست من الفيروس.