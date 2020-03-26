“رامبو الإمارات” ضاحي خلفان يتساءل: إذا لم يكن كوفيد 19 غضباً من الله فماذا عساه أن يكون؟!

أثار نائب قائد شرطي دبي، ضاحي خلفان الملقب بـ”رامبو الإمارات”، جدلاً واسعاً في تغريدة تساءل فيها عن سبب ظهور فيروس كورونا المستجد، والذي حصد حياة المئات فيما حاصر الآلاف في منازلهم حول العالم.

وقال خلفان، في تغريدة رصدتها “وطن”: “إذا لم يكن كوفيد 19 غضباً من الله على بني البشرية فماذا عساه أن يكون؟؟”.

إذا لم يكن كوفيد 19 غضبا من الله على بني البشرية فماذا عساه ان يكون ؟؟ — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 26, 2020

تغريدة ضاحي خلفان التي أثارت جدلاً واسعاً، دفعت المغردين إلى الرد عليه والسخرية منه بعدما كان قد أطلق تغريدة مماثلة الاسبوع الماضي توقع فيها انتهاء الفيروس قريباً.

قال المغرد هزاع آل شرف: ” يقول سبحانه وتعالى في وصف يوم الحشر : {وخشعت الأصوات للرّحمٰن}، لم يقل: {للجبّار} رغم أنّه موطن العظمة والجبروت في يوم الحشر، بل قال للرّحمٰن، جاء بالرّحمة في مقام تنخلع فيه القلوب … أحسنوا الظن بالله تعالى”.

يقول سبحانه وتعالى في وصف يوم الحشر : {وخشعت الأصوات للرّحمٰن}، لم يقل: {للجبّار} رغم أنّه موطن العظمة والجبروت في يوم الحشر، بل قال للرّحمٰن، جاء بالرّحمة في مقام تنخلع فيه القلوب … أحسنوا الظن بالله تعالى. — هزاع آل شرف HAMY (@hazzaalyami) March 26, 2020

أما المغرد سلطان المرزوقي، فقال: “رحمة منه ليجبر البشرية على الرجوع اليه والدعاء. عقاب للكافرين ورحمة للمؤمنين المصابين لانه يحط الخطايا”.

رحمة منه ليجبر البشرية على الرجوع اليه والدعاء. عقاب للكافرين ورحمة للمؤمنين المصابين لانه يحط الخطايا. — Sultan Al Marzooqi (@Sul6an2o2o) March 26, 2020

أما المغردة أم أحمد فقالت: “الله يغفر لنا تقصيرنا ويردنا إليه ردا جميلا الصلاة في المسجد نعمه ذهاب الابناء للمدارس نعمه الدوام نعمه يوم الاحد اللي الكل ما يحبه نعمه روتينا اليومي نعمه بس الكل كان غافل ويقولون لاجديد اذا حد سأل عن احوالهم الله يرحمنا برحمته ويرفع البلاء عن امة محمد”.

الله يغفرلنا تقصيرنا ويردنا إليه ردا جميلا الصلاة في المسجد نعمه ذهاب الابناء للمدارس نعمه الدوام نعمه يوم الاحد اللي الكل مايحبه نعمه روتينا اليوميي نعمه بس الكل كان غافل ويقولون لاجديد اذا حد سأل عن احوالهم الله يرحمنا برحمته ويرفع البلاء عن امة محمد — أم أحمد (@dubaaaiii) March 26, 2020

وقالت المغردة آمال المغربي: “ما زال غضبا أيضا يسلط الله بعضنا على بعض بذنوبنا ومعاصينا”.

ما زال غضبا أيضا يسلط الله بعضنا على بعض بذنوبنا ومعاصينا — Amal Almaghrabi (@AlmaghrabiAmal) March 26, 2020

وقال حساب باسم عاشق الإمارات: “لا يكن حكمك مطلق لا يعلم الغيب غير الله سبحانه وتعالى ولو أوردت في نهاية حديثك أو تغريدتك عبارة والله أعلم لكان أفضل”.

لايكن حكمك مطلق لايعلم الغيب غير الله سبحانه وتعالى ولو أوردت في نهاية حديثك أو تغريدتك عبارة والله أعلم لكان أفضل — عاشق الامارات (@ssh9006) March 26, 2020

وفي وقت سابق، أعلنت الإمارات تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتماثل 7 إصابات للشفاء التام، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في الدولة 333 حالة.

وقالت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الإمارات، فريدة الحوسني، رصد 85 حالة جديدة مصابة بفيروس كوفيد 19، منها 7 من مواطني الإمارات بالإضافة لجنسيات أخرى مختلفة، فيما تخضع كافة الحالات للرعاية الصحية اللازمة في مستشفيات الدولة.