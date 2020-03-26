مغرد عُماني يكشف عن “كارثة” بطلها مريض كورونا.. صدمة للمخالطين له ومطالبات بتدخل السلطات

تفاعل ناشطون في سلطنة عمان بشكل كبير مع تغريدة لمغرد عُماني، كشف فيها عن كارثة صحية بطلها شاب محجور صحياً في سلطنة عمان لإصابته بفيروس كورونا الذي تحول لوباء عالمي.

وبحسب ما رصدته (وطن) نقل المغرد حارث الصلتي، في تغريدته تفاصيل القصة بالقول: “شخص محجور حجر منزلي ومصاب بفايروس كورونا.. بكل وقاحة يخرج ويذهب الى أحد البنوك ويتعامل مع الموظفين”.

شخص محجور حجر منزلي ومصاب بفايروس #كورونا.. بكل وقاحه يخرج ويذهب الى أحد البنوك ويتعامل مع الموظفين بالأوراق والحديث معهم وهو يكح ولم يلبس الكمام ولا القفاز ثم بعد أن ينتهي من معاملته يخبرهم بأنه سيرجع الى منزله ليواصل الحجر ويتركهم في صدمة.

ايش دواه مثل هذا الشخص؟ — حارث الصلتي (@harith1177) March 25, 2020

وأضاف موضحا: “تعامل معهم بالأوراق والحديث معهم وهو يكح ولم يلبس الكمام ولا القفاز ثم بعد أن ينتهي من معاملته يخبرهم بأنه سيرجع الى منزله ليواصل الحجر ويتركهم في صدمة، ايش دواه مثل هذا الشخص؟”.

ونتيجة للتفاعل الواسع مع تغريدة “الصلتي” وإعادة نشرها من قبل عدد كبير من النشطاء، عاد الناشط العماني ليبين أنه لم يكن شاهد عيان على الواقعة وإنما نقله على لسان أحد الاخوة.

شكرا لكل من تفاعل مع التغريدة..

الموقف هذا لم أكن شاهد عليه وإنما نقلته عن لسان أحد الأخوة.. والهدف هنا توعية هذه الفئة من الناس (المحجورين منزلياً) بمدى خطورة هذا التصرف إن كان بقصد أو بجهل. — حارث الصلتي (@harith1177) March 26, 2020

مضيفا:”والهدف هنا توعية هذه الفئة من الناس (المحجورين منزلياً) بمدى خطورة هذا التصرف إن كان بقصد أو بجهل.”

وفي ردود الفعل على التغريدة علق المحامي تركي المعمري بالقول: “القانون واضح والابلاغ واجب ومن لم يبلغ عن المصاب يكون مرتب لجرم يستوجب العقاب”.

القانون واضح والابلاغ واجب ومن لم يبلغ عن المصاب يكون مرتب لجرم يستوجب العقاب pic.twitter.com/xPUpMDMVVy — المحامي تركي المعمري (@qaroon111) March 26, 2020

وقال حساب باسم خواطر القلب: “نحن ما زاد فينا كورونا إلا من هذا، لهذا نطالب الحجر المؤسسي”

نحن مازاد فينا كرورنا إلا من امثال هذا

ولهذا نطالب الحجر المؤسسي — خواطر قلب❣ (@31723db9d0f34ac) March 25, 2020

وقال المغرد نوح اللمكي: “بلغ عليه فعله هذا مخالف ويعاقب عليه القانون عدم تبليغك عليه جريمة أخلاقية في المقام الأول”.

بلغ عليه، فعله هذا مخالف ويعاقب عليه القانون، عدم تبليغك عليه جريمة أخلاقية في المقام الأول. — نوح اللمكي (@joker_5G) March 25, 2020

بينما قال علي الراشدي: ” يتجه الموظفين إلى أقرب إدارة للادعاء العام ويرفعون دعوى وسوف يقوم الادعاء بدورة في تاديبة وردعه، أمثال هؤلاء يجب أن يردعوا “.

يتجه الموظفين إلى أقرب إدارة للادعاء العام ويرفعون دعوى وسوف يقوم الادعاء بدورة في تاديبة وردعة ،أمثال هؤلاء يجب أن يردعوا . — علي بن سالم الراشدي (@AliSalimAlrash2) March 26, 2020

هذا وحذر الدكتور محمد بن سيف الحوسني، وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية، من دخول السلطنة أخطر مرحلة وهي مرحلة النقل المجتمعي لفيروس كورونا، متوقعا زيادة أعداد المصابين بالفيروس الذي تحول لوباء عالمي خلال الأيام المقبلة.

وقال “الحوسني” خلال لقاء مع برنامج “عمان نهضة متجددة” بتلفزيون سلطنة عمان بث، اليوم الخميس، “دخلنا مرحلة النقل المجتمعي لفيروس كورونا وهناك توقع بزيادة حالات الإصابة بالفيروس خلال المرحلة المقبلة”

وحذر من أن معظم الإصابات تأتِ من الأشخاص الذين لا تبدو عليهم أعراض المرض.

وشدد الدكتور الحوسني على أن العزل المنزلي يحقق نتائج إيجابية بسبب الدعم النفسي الذي يجده المصاب مشيرا بأن معظم حالات الإصابة أعراضها بسيطة والعزل المنزلي لم يتسبب في انتقال العدوى.

وقال إن نحو 9500 شخص تم عزلهم منذ تفشي الوباء وأغلب الحالات تم عزلها منزليا ولم يتأكد حتى الآن سوى إصابة 103 حالات فقط.