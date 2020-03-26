“اشلاء ممزقة وجثث انفصلت لنصفين”.. “شاهد” اللحظات الأولى لحادث مصر المروع

تداولت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي بمصر مقطع فيديو لحادث تصادم مريع، شاركت فيه نحو 16 سيارة من مختلف الأحجام بالطريق الإقليمي الدائري في الجيزة، في أول ليالي حظر التجول في البلاد.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن شاحنة مقطورة محملة بمواد بناء، تسببت في تصادم عدد كبير من السيارات اليوم الخميس، ما أدى إلى مصرع 18 شخصا وإصابة 20 آخرين.

اللقطات الاولي لحادث دهس تريلا لـ سيارات بالطريق الإقليمي بالجيزة Posted by ‎احمد موسى – على مسئوليتي‎ on Wednesday, March 25, 2020

وأفادت التحريات الأولية للأمن، بأن “أغلب الضحايا كانوا متواجدين داخل سيارتي أجرة (ميكروباص)، وجار استخراج جثامينهم لاستخراج تصاريح النيابة بدفنهم، نظراً لتحول بعضها إلى أشلاء، بينما انشطر البعض الآخر إلى نصفين”، عازية وقوع الحادث إلى السرعة الزائدة لسائق سيارة “تريلا” التي تحمل مواد بناء، وتوقف السيارات أمام أحد أكمنة حظر التجول عند الكيلو 25 في اتجاه طريق الكريمات.

حادث طريق الدائري الإقليمي ياجماعة 💔

عند بوابة حلوان

ادعوا للناس اللي ماتت بالرحمه والناس المصابه بالشفاء 💔😢

اول ايام الحظر ربنا يسترها 💔💔 pic.twitter.com/ky2qULWKhV — Ezat M Derbashy (@EElderbashy) March 26, 2020

وتحفظت قوات الشرطة على سائق سيارة النقل المتسبب في الحادث، تمهيداً لعرضه على النيابة العامة، في حين قال شهود عيان، إن “سيارة تريلا تسير بسرعة عالية دهست سيارتي ميكروباص، و9 سيارات ملاكي (خاصة)، و3 سيارات ربع نقل، كانت متوقفة على جانب الطريق أمام الكمين الأمني، بالقرب من بوابة تحصيل رسوم حلوان”.

وفرضت مصر حظراً لحركة سير المواطنين على كافة الطرق العامة ليلاً لمدة أسبوعين بدءاً من الأربعاء، مع استمرار تعليق حركة الطيران، وتعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لمدة 15 يوماً إضافية، في إطار الإجراءات الاحترازية للحكومة الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وسبق أن أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) تقريراً حول حوادث السيارات والقطارات في مصر خلال النصف الأول من عام 2019، مبيناً فيه أن حوادث السيارات على جميع الطرق في مصر بلغت 5220 حادثة في النصف الأول من العام الماضي، مقابل 4426 حادثة في الفترة نفسها من عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 17.9 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن عدد القتلى والمصابين بلغ نتيجة حوادث السيارات خلال النصف الأول من عام 2019 بلغ 7613 شخصاً، بمتوسط شهري هو 1269 شخصاً، منوهاً إلى أن عدد المصابين في الحوادث ارتفع إلى 6046 مصاباً في النصف الأول من عام 2019، مقابل 5936 مصابا في الفترة نفسها من عام 2018، بنسبة زيادة بلغت 1.9 في المائة.