محمد بن سيف الحوسني
محمد بن سيف الحوسني
الهدهد

دخلنا مرحلة الخطر ونتوقع زيادة حالات الإصابة بـ كورونا.. مسؤول عُماني بارز يحذر وينصح بهذا الأمر

كتب وطن
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حذر الدكتور ، وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية، من دخول السلطنة أخطر مرحلة وهي مرحلة النقل المجتمعي لفيروس كورونا، متوقعا زيادة أعداد المصابين بالفيروس الذي تحول لوباء عالمي خلال الأيام المقبلة.

وقال “الحوسني” خلال لقاء مع برنامج “عمان نهضة متجددة” بتلفزيون بث، اليوم الخميس، “دخلنا مرحلة النقل المجتمعي لفيروس كورونا وهناك توقع بزيادة حالات الإصابة بالفيروس خلال المرحلة المقبلة”

وحذر من أن معظم الإصابات تأتِ من الأشخاص الذين لا تبدو عليهم أعراض المرض.

وشدد الدكتور الحوسني على أن العزل المنزلي يحقق نتائج إيجابية بسبب الدعم النفسي الذي يجده المصاب مشيرا بأن معظم حالات الإصابة أعراضها بسيطة والعزل المنزلي لم يتسبب في انتقال العدوى.

وقال إن نحو 9500 شخص تم عزلهم منذ تفشي الوباء وأغلب الحالات تم عزلها منزليا ولم يتأكد حتى الآن سوى إصابة 103 حالات فقط.

وأعلنت وزارة الصحة بعمان عن تسجيل 10 إصابات جديدة بمرض (كوفيد 19) في السلطنة، عدد ( 5 ) منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، و (2 ) مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا وتخضع 3 للتقصي الوبائي، ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة ( 109 )حالة

وأكدت الوزارة أن عدد الحالات التي شُفيت حتى الآن بلغ 23.

وأهابت الوزارة بالجميع التقيّد التام بإجراءات في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة حسب الإرشادات.

كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب اللمس للوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة.

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