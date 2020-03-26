“شاهد” الحوثي يعرض على ابن سلمان إطلاق سراح 5 من ضباطه المأسورين مقابل إفراج السعودية عن معتقلي حماس

عرض زعيم ميليشيا الحوثيين باليمن عبدالملك الحوثي، على النظام السعودي وولي العهد محمد بن سلمان إطلاق سراح 5 من ضباط السعودية المأسورين لديه مقابل الإفراج عن معتقلي حركة حماس الفلسطينية في المملكة.

وفي خطاب متلفز بثته قناة “المسيرة” الناطقة باسم الجماعة، في الذكرى الخامسة لانطلاق عمليات التحالف العربي في اليمن، قال الحوثي: “نعلن استعدادنا الإفراج عن أحد الطيارين السعوديين وأربعة من ضباط وجنود النظام السعودي، مقابل الإفراج عن المعتقلين المظلومين من أعضاء حركة حماس في السعودية”.

#السيد_عبدالملك_بدرالدين_الحوثي: نعلن استعدادنا التام للإفراج عن أحد الطيارين الأسرى مع أربعة من ضباط وجنود المعتدي السعودي مقابل الإفراج عن المختطفين من #حركة_حماس pic.twitter.com/rOBrZlJgDs — قناة المسيرة (@almasirah) March 26, 2020

وتابع زعيم الميليشيا الحوثية: “نؤكد جاهزيتنا التامة لإنجاز عملية تبادل الأسرى التي دأب العدوان على التنصل منها”.

هذا ولم يصدر على الفور تعليق من قبل الجانب السعودي أو حركة حماس حول الموضوع، كما أنه لا يعرف مجمل عدد الأسرى السعوديين لدى الحوثيين.

وكانت حركة المقاومة الفلسطينية حماس قد أعلنت في أوقات سابقة، أن الرياض تحاكم عددًا من أعضائها، بدعوى “الانتماء لتنظيم إرهابي، وجمع الأموال”.

وقال الحوثي إن النظام السعودي يمارس أيضاً انتهاكات بحق الفلسطينيين، “ويحاكم المختطفين الفلسطينيين بتهمة دعم جهة إرهابية ويقصد المجاهدين”.

ويعاني اليمن، للعام السادس، من حرب مستمرة بين القوات الموالية للحكومة، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية والإمارات، من جهة، وبين الحوثيين، من جهة أخرى، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

في سياق آخر رحبت جماعة الحوثي بإعلان “التحالف العربي” بقياة السعودية دعمه لقرار الحكومة اليمنية بقبول دعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن.

وكتب رئيس اللجنة الثورية لـ “أنصار الله” محمد علي الحوثي، على “تويتر”، أمس الأربعاء، أن “إعلان التحالف القبول بوقف إطلاق النار، وخفض التصعيد، واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي أمر مرحب به”.

إعلان التحالف القبول بوقف إطلاق النار، وخفض التصعيد، واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي

امر مرحب به

وننتظر ترجمته بالتطبيق العملي — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) March 25, 2020

وأضاف: “وننتظر ترجمته بالتطبيق العملي”.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، قد أعلن في وقت سابق ، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤيد وتدعم قرار الحكومة اليمنية في قبول دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف إطلاق النار في اليمن ومواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا.