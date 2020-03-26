“اعتقدنا انها انفلونزا عادية وإرهاق”.. “شاهد” الأردنية نور تيسير تفجر مفاجأة وتكشف تفاصيل إصابتها بكورونا

روَت المصابة الاردنية “نور تيسير” حيثيات اصابتها هي ووالدها بفيروس كورونا المستجد، بعد أيام من الانتهاء من حفل زفاف للعائلة، مشيرة إلى أنهما اعتقدا أن ما جرى معهما مجرد شعور بالإرهاق وليس الفيروس.

وقالت المُصابة الأردنية نور تيسير في مداخلة لها عبر قناة “سكاي نيوز” بأنها شعرت بأعراض تعب و إرهاق مثل أعراض الأنفلونزا الموسمية، مما دفعها لإجراء الفحوصات والتأكد هي وعائلتها من سلامتهم.

وأوضّحت: “بعد العرس بثلاث أيام بدأت تخرج علينا أعراض إرهاق و بداية أنفلونزا، فتوقعنا نحن بالبداية بأنه من الممكن أن يكون ارهاقاً بسبب الفرح، إضافة إلى الأنفلونزا”

وتابعت: “ولكن مع القلق النفسي من أخبار كورونا، ورغم أننا منذ فترة طويلة قدمنا من الخارج، فتوجهنا طوارئ المستشفى الملك عبدالله وأجرينا فحص الكورونا، وتبين باليوم التالي بأنني انا ووالدي مصابون بالفيروس.

وكان في وقت سابق أقيم حفل زفاف في مدينة إربد الأردنية و اكتشف بأن العروسة ووالدها كانا مصابين بالفيروس، مما تسبب بنقل الفيروس إلى عدد من المتواجدين في الحفل.

وكانت الأردن قد سجلت 19 إصابة جديدة خلال اليوم الماضي، ليرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة إلى 172 حالة إصابة مؤكدة.

فيما أعلنت الحكومة الأردنية عن سلسلة إجراءات في مواجهة خطر انتشار الفيروس منها حظر التجول منذ مطلع الأسبوع الجاري، وتطبيق قانون الدفاع، و اليوم أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز جملة من الإجراءات الاحترازية الجديدة وتفعيل قانون الدفاع 3 لتطبيق حظر التجول.