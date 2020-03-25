“شاهد” وزيرة الصحة تبهر المصريين على طريقة السيسي.. عقدت مؤتمرا صحفيا لنشر كورونا وسخرية واسعة

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر موجة سخرية واسعة من وزيرة الصحة هالة زايد، التي عقدت مؤتمرا صحفيا للكشف عن تطورات فيروس كورونا المستجد وجمعت عددا كبيرا من الصحفيين والإعلاميين في غرفة مغلقة، بينما هي من تحذر منذ أيام من التجمعات وتشدد على ضرورة التباعد الاجتماعي لمحاصرة الفيروس.

مؤتمر وزيرة الصحة يا عاطف pic.twitter.com/Eut33bMwdg — Nabil (@aNabbil) March 25, 2020

هالة زايد أثارت سخرية واسعة على طريقة رئيسها السيسي المعروف بتصرفاته الغريبة، حيث ظهرت مع وزير الدولة لشؤون الإعلام، أسامة هيكل، في قاعة تكدس فيها عدد كبير من المراسلين والمصورين ومسؤولي الوزراة، في الوقت الذي شددت فيه الوزيرة على ضرورة تجنب الأماكن المزدحمة، داعيةً المواطنين للمكوث في منازلهم.

دي صورة من جوة المؤتمر بتاع وزيرة الصحة لمواجهه الكورونا اللي اصلا بتيجي من التجمعات pic.twitter.com/zVIsrvwVB6 — Directed By Robert B.Weide (@robert_b_weide) March 25, 2020

وسخر رواد مواقع التواصل من مؤتمر وزارة الصحة، إذ اجتمع فيه نقيضان؛ الحث على تجنب الازدحام في الأماكن المغلقة، في وقتٍ تكدس فيه الإعلاميون بين يدي الوزيرين

ونشر الإعلامي تامر المسحال صورة المؤتمر وعلق ساخرا في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”في مصر صورة من المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة المصرية للحديث عن اجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا !!! أعتقد لازم تكون البداية من المؤتمر نفسه”

في مصر صورة من المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة المصرية للحديث عن اجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا !!! أعتقد لازم تكون البداية من المؤتمر نفسه pic.twitter.com/aO2kD4dm7k — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) March 25, 2020

وأشارت وزيرة الصحة في حديثها إلى أن الهدف الرئيسي حاليًا تقليل نسبة الإصابات اليومية بفيروس كورونا؛ تفاديًا لبلوغ مرحلة التفشي.

بينما كتب رامي:”للأسف ده مؤتمر صحفي لفايروس كورونا بحضور وزيرة الصحة اللي بتحذرنا دايماً من التجمعات”

للأسف ده مؤتمر صحفي لفايروس كورونا بحضور وزيرة الصحة اللي بتحذرنا دايماً من التجمعات pic.twitter.com/D9fFJmvFQu — 彡 ᖇ ᗩ ᗰ ϒ 彡 (@Ramy__74) March 25, 2020

وغرد “عمير”:”إحنا مش هنموت بسبب الكورونا، إحنا هنموت بسبب الغباء والجَهل.”

الجاموسة "وزيرة الصحة" بتاعتنا اللي المفروض تبقى هي القدوة وهي اللي تضع بروتوكول ونظام حماية يمشي عليه المُجتمع كُله لتجنُّب الإجتماعات وبالتالي الإصابة ونشر العدوى هي بنفسها عاملة مؤتمر وده كان منظر التجمُّع فيه!



إحنا مش هنموت بسبب الكورونا، إحنا هنموت بسبب الغباء والجَهل. pic.twitter.com/VMGkWgZD1x — عُمَيْر (@amr_attia74) March 25, 2020

وأعلنت زايد، في المؤتمر نفسه، تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وبذلك يرتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 442، كما أُعلِن عن حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 21 حالة، في حين تعافى 93 شخصًا.

وقررت الوزارة إغلاق جميع العيادات الخارجية في المستشفيات العامة والمركزية بوزارة الصحة، على أن ينتقل العاملون بها من طواقم طبية -فضلًا عن الأدوية- إلى الوحدات الصحية بجميع قرى مصر؛ لمنع الزحام داخل العيادات الخارجية.