موقع إخباري لحكومة إمارة الشارقة يشمت بالسعودية ويثير غضب مغرّديها بسبب “خاشقجي”!

تسبب موقع “الشارقة 24” الإلكتروني التابع لحكومة إمارة الشارقة في غضب السعوديين؛ بعد نشره لخبر توجيه النيابة العامة التركية تهمة القتل المتعمد بشكل وحشي عن سبق إصرار وترصد لـ20 متهما في قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في مدينة إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

واضطر الموقع لحذف الخبر من الموقع وحسابه في “تويتر” بعد هجوم مغرّدين سعوديين عليه، متهمين الموقع وإدارته بنشر الخبر عن قصد بغرض “الشماتة” من السعودية .

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لكنّ “وطن” تمكنت من رصد تغريدة الموقع على “تويتر” قبل حذفه .

التغريدة قبل حذفها

صورة لرابط الخبر بعد حذفه من الموقع

واتهمت النيابة العامة كلا من سعود القحطاني مستشار ولي العهد السعودي، وأحمد عسيري النائب السابق لمدير المخابرات بالتخطيط والوقوف وراء جريمة اغتيال الصحفي خاشقجي.

وقال مكتب المدعي العام في اسطنبول اليوم الأربعاء إنه أعد لائحة اتهام ضد 20 مشتبها بهم في الضلوع بقتل خاشقجي، موضحا أن اللائحة تتهم عسيري والقحطاني “بالتحريض على القتل العمد”.

وذكر مكتب المدعي العام في بيان أن اللائحة تتهم 18 آخرين بتنفيذ عملية قتل خاشقجي الذي كان يحمل إقامة في الولايات المتحدة ويكتب بصحيفة واشنطن بوست.

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