“شاهد” ماذا يجري في أسواق إربد.. فيديو أثار جدلاً واسعاً وفضح إجراءات الوقاية الأردنية!

أظهر مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حالةً من الازدحام وغياب إجراءات السلامة في إحدى أسواق مدينة إربد في المملكة الأردنية.

ويظهر من مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” ونشرته صحيفة “الغد” الاردنية، تزاحم المواطنين وتعاملهم عن قرب، وبشكل طبيعي جدا، وكأنه لا يوجد هناك شيء اسمه فيروس كورونا، أو حظر تجوّل، أو أي إجراءات وقاية متّبعة بهذا الخصوص.

وأثار مقطع الفيديو الذي تم تداوله في سياقات متعددة، حفيظة العديد من النشطاء والمغردين عبر مواقع التواصل، الذين اعتبروا في ذلك استهتاراً كبيراً بأرواح المواطنين الأردنيين، إضافة إلى أنه تقصير من قبل الحكومة الأردنية في فرض حظر التجوّل وفرض إجراءات السلامة اللازمة.

حيث يقول المغرد محمد عزيز: “الازدحام والتدافع عواقبه وخيمة يا أهلنا في إربد وكل أنحاء المملكة”.

الازدحام والتدافع عواقبه وخيمة يا أهلنا في اربد وكل أنحاء المملكة . — مهندس / محمد غرير (@l27A0FPnUGw76gP) March 25, 2020

فيما تقول مغرّدة أخرى في رسالة لأهل إربد: “أهل إربد والله اللي بتعملوه حرام”. وتابعت، لا ترموا أنفسكم إلى التهلكة فتهلكون وتهلكوا غيركم”.

اهل اربد والله الي بتعملو حرام لا ترمو أنفسكم في التهلكه فتهلكون وتهلكو غيركم — Huda Mousa (@HudaMousa5) March 25, 2020

وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت عن تخفيف حظر التجوّل و إعطاء الفرصة للمواطنين الأردنيين بالذهاب للبقالات والمخابز، فيما أعلن وزير الصحة الأردني سعد الجابر عن ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا إلى 153 حالة إصابة مؤكدة في البلاد بعد تسجيل 26 إصابة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وقال الوزير جابر بأن الحالات توزعت بين 12 حالة مخالطة لحفل زفاف إربد و3 حالات أتوا من بريطانيا وأحدهم كان بالحجر الصحي بأحد الفنادق، إضافة إلى 4 حالات مخالطين لإحدى المريضات وحالة جنسيتها ‘إسبانية وصلة الأردن في العاشر من الشهر الجاري وحالة جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية قبل عشرة أيام.