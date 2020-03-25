فيروس كورونا يُصيب إعلامية سعودية وبناتها .. “شاهد” ماذا فعل بها في هذا الفيديو

أعلنت الإعلامية السعودية تغريد الطاسان إصابتها وبناتها بفيروس كورونا .

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الإعلامية تغريد الطاسان تعلن إصابتها وبناتها بفيروس #كورونا وتوجه رسالة إلى متابعيها pic.twitter.com/iZlDBGBDpE — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) March 25, 2020

وقالت الكاتبة السعودية في فيديو نشرته من العزل الصحي إن إصابتها مع بناتها بكورونا، جاء جراء مخالطة أقارب كانوا في زيارة لوالدتها، قبل ثلاثة أسابيع، حيث لم تكن تظهر عليهم أي أعراض للفايروس.

وبدت أعراض الإصابة واضحة على الإعلامية السعودية، حيث لازمها السعال خلال تسجيل الفيديو .

وقدّمت “الطاسان” جملةً من النصائح والتوجيهات لضمان السلامة من الإصابة بالفيروس .

وأعلنت السعودية وزارة الصحة الأربعاء، تسجيل ثاني حالة وفاة في المملكة بفيروس كورونا، إضافة إلى 133 إصابة جديدة.

ويصل بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في عموم المملكة إلى 900، بينها 29 حالة تماثلت للشفاء.

وفي ظل الزيادة الملحوظة في عدد الحالات المصابة، أعلنت السلطات السعودية حزمة إجراءات جديدة للحد من تفشي وباء كورونا في المملكة، بينها غلق 3 مدن رئيسية، وحظر التنقل بين مناطقها.

ومن بين التدابير الجديدة “منع سكان مناطق المملكة الـ13 الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى”.

كما تم حظر الدخول والخروج من مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية.