الإعلامية السعودية تغريد الطاسان تعلن إصابتها وبناتها بفيروس كورونا
الإعلامية السعودية تغريد الطاسان تعلن إصابتها وبناتها بفيروس كورونا
Videoحياتنا

فيروس كورونا يُصيب إعلامية سعودية وبناتها .. “شاهد” ماذا فعل بها في هذا الفيديو

كتب وطن
0

أعلنت الإعلامية إصابتها وبناتها بفيروس .

وقالت الكاتبة السعودية في فيديو نشرته من العزل الصحي إن إصابتها مع بناتها بكورونا، جاء جراء مخالطة أقارب كانوا في زيارة لوالدتها، قبل ثلاثة أسابيع، حيث لم تكن تظهر عليهم أي أعراض للفايروس.

وبدت أعراض الإصابة واضحة على الإعلامية السعودية، حيث لازمها السعال خلال تسجيل الفيديو .

وقدّمت “الطاسان” جملةً من النصائح والتوجيهات لضمان السلامة من الإصابة بالفيروس .

وأعلنت السعودية الأربعاء، تسجيل ثاني حالة وفاة في المملكة بفيروس كورونا، إضافة إلى 133 إصابة جديدة.

ويصل بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في عموم المملكة إلى 900، بينها 29 حالة تماثلت للشفاء.

وفي ظل الزيادة الملحوظة في عدد الحالات المصابة، أعلنت السلطات السعودية حزمة إجراءات جديدة للحد من تفشي وباء كورونا في المملكة، بينها غلق 3 مدن رئيسية، وحظر التنقل بين مناطقها.

ومن بين التدابير الجديدة “منع سكان مناطق المملكة الـ13 الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى”.

كما تم حظر الدخول والخروج من مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

حطموا سيارات بعضهم وتبادل رشق الحجارة”.. “شاهد” مشاجرة في الأردن…

الهدهد

شاهين السليطي يتصدى لسياسي تونسي “تلون فجأة” واتهم حكام قطر بالتخطيط…

الهدهد

هذا مصير الصخرة.. النيابة السعودية تتوعد من ينشر صورا أو مقاطع لمخالفات حظر التجول…

تقارير

تركيا تلاحق قتلة خاشقجي .. قرار جديد بحقّ 20 متهماً بالجريمة الوحشية بينهم…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.