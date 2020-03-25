فيديو صادم لحفل “شواء ثعابين” بالقاهرة يفزع المصريين .. ونشطاء: “مش كفاية كورونا!”

سادت حالة واسعة من الجدل والغضب مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، عقب تداول فيديو صادم لصينيين يقيمون حفل شواء ثعابين تزامنا مع تفشي كورونا في مصر والذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي.

وسادت حالة من الذعر بين السكان بمنطقة شرق القاهرة، ظنًا منهم باكتشاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لكن الأمر خالف التوقعات.

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ضبط صينيين أقاموا حفل «شواء ثعابين» بالقاهرة الجديدة#مصر pic.twitter.com/3sNh0XfqnR — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) March 25, 2020

وطمأنت رابطة سكان مدينتي -عبر حسابها على موقع فيسبوك- أنه لا صحة لوجود حالة إصابة بالفيروس، كاشفة في الوقت نفسه مفاجأة من العيار الثقيل بأن سيدة صينية أقامت حفل غداء بعدد من الثعابين داخل حديقة منزلها.

وفي بيان، قالت الرابطة “نطمئن الجميع بشأن الاستفسارات الواردة إلينا بخصوص وجود أمن وازدحام بمنطقة الـB1 مجموعة 13، ونود الإشارة بأن الازدحام بسبب وجود سيدة صينية تقوم بشوي ثعابين للغداء”.

تم حذف البوست السابق بسبب كثره الاساءات بها بين الجيران في الكومنتاتورجاءا نحافظ جميعا علي الجيره بعضنا البعض ❤️دمتم بخير Posted by ‎Madinaty R U – رابطة سكان مدينتي‎ on Wednesday, March 25, 2020

في وقت لاحق، حذفت صفحة الرابطة على فيسبوك منشورها بسبب “كثرة الإساءات به بين الجيران في التعليقات”، على حد قول الرابطة.

وداهمت قوة من مباحث قطاع القاهرة الجديدة فيلا يقطنها صينيون أثناء شواء وتجهيز وجبة غداء من الثعابين في مجمع “مدينتي” السكني، الواقع شرق العاصمة المصرية، القاهرة.

من جهتها، أمرت نيابة القاهرة الجديدة بانتداب فريق من الطب البيطري؛ لفحص كمية من الثعابين عثرت داخل شقة الصينيين.

وتباينت ردود الأفعال إزاء حفل شواء الثعابين، لا سيَّما وأن فيروس كورونا المستجد ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية، وأصاب ما يقرب من نصف مليون إنسان، حتى الآن، حاصدًا أرواحًا زادت عن 20 ألف شخص.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد قد أصاب 460 ألفًا و304 شخصًا، مات منهم جراء الإصابة 20 ألفًا و828 شخصًا، في حين تعافى 113 ألفًا و783 إنسانًا، حتى الآن.

