بأمر السلطان هيثم.. طائرة تابعة لسلاح الجو السلطاني تطير إلى الصين في مهمة عاجلة وهذه التفاصيل

توجهت مساء اليوم، الأربعاء، إحدى طائرات سلاح الجو السلطاني العماني إلى جمهورية الصين في مهمة عاجلة وبتوجيهات السلطان هيثم بن طارق.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء العُمانية الرسمية، فإن الطائرة السلطانية توجهت إلى الصين لاستيراد مواد وأجهزة طبية متنوعة وذلك في إطار الجهود الوطنية الحثيثة والمتواصلة التي تبذلها السلطنة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

توجهت مساء اليوم إحدى طائرات سلاح الجو السلطاني العماني إلى جمهورية #الصين الشعبية لاستيراد مواد وأجهزة طبية متنوعة وذلك في إطار الجهود الوطنية الحثيثة والمتواصلة التي تبذلها السلطنة لمكافحة جائحة فيروس #كورونا المستجد /كوفيد١٩/ pic.twitter.com/LVZeDOHGZk — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) March 25, 2020

ويأتي ذلك وفقاً لما تقدمه قوات السلطانِ المسلحةُ من عمليات إسناد اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.

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ووفقاً لما تقدمه قوات السلطانِ المسلحةُ من عمليات إسناد اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا. — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) March 25, 2020

وأفادت الوكالة العُمانية وف ما نشرته على حسابه الرسمي بتويتر ورصدته (وطن) أن طائرة النقل من نوع الايرباص غادرت من قاعدة السيب الجوية متوجهة إلى مدينة (شينزين) الصينية وعلى متنها كوادر طبية عمانية متخصصة من وزارة الصحة.

وقد غادرت طائرة النقل من نوع /الايرباص/ من قاعدة السيب الجوية متوجهة إلى مدينة (شينزين) الصينية وعلى متنها كوادر طبية عمانية متخصصة من وزارة الصحة ، لاستقدام المواد الطبية اللازمة والخاصة بمكافحة الفيروس ، والتي سيعقبها رحلات مماثلة لجمهورية الصين الشعبية. — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) March 25, 2020

وذلك لاستقدام المواد الطبية اللازمة والخاصة بمكافحة الفيروس، والتي سيعقبها رحلات مماثلة لجمهورية الصين الشعبية.

ويأتي ذلك بهدف تعزيز المخزونات الطبية للبلاد واللازمة للتعامل مع هذه الجائحة، وبما يحقق المجهود الوطني من كافة المؤسسات الحكومية لمكافحة الفيروس المستجد (كوفيد١٩) .

بهدف تعزيز المخزونات الطبية للبلاد واللازمة للتعامل مع هذه الجائحة ، وبما يحقق المجهود الوطني من كافة المؤسسات الحكومية لمكافحة الفيروس المستجد (كوفيد١٩) . — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) March 25, 2020

وأعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، الأربعاء، تسجيل عدد 15 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا لمواطنين.

وأوضحت الوزارة أن 7 حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، و7 حالات آخرين مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا وإسبانيا وأمريكا، وتخضع حالة واحدة للتقصي الوبائي.

كما أعلنت وزارة الصحة بالسلطنة، عن فتح حساب مصرفي خاص لمن أراد المساهمة في جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا.

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