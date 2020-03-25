صورة مسربة تثير جدلا جديدا بشأن قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. ومحامية محمد الموسى تعلق

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة تم تسريبها بشكل مفاجئ أظهرت نجل رهاب بيطار، المحامية المدافعة عن أسرة قتيل محمد الموسى، مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم التي تواجهها رهاب في القضية.

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي حولها، إذ رأى بعضهم أن الصورة كشفت هدف البيطار من كل القضية، وهي الشهرة والظهور، بينما رأى آخرون أن هذه الصورة لا تعني أي شيء، وقد يكون ابن بيطار من معجبي الفنانة اللبنانية، والتقط الصورة قبل القضية.

وقالت المحامية رهاب بيطار في تصريحات لموقع “فوشيا” بأول تعليق منها على الصورة: “إن نجلها آدم عفارة مصمم لأشهر الحفلات في هوليوود وأمريكا، وهو معروف جدا بين الفنانين، وصمم العديد من الحفلات وديكورات أغاني العديد من المشاهير، منهم هيفاء وهبي وليدي غاغا والكثير الكثير غيرهما”، بحسب موقع “فوشيا”.

صحيح ٢٠١٦

الصورةعاديةجداًمصمم حفلات عالمي طبيعي يصورمع المشاهير

صورمع نجوم العرب وهوليود

ليس له علاقةأبداً بالقضية لامن قريب ولا من بعيدحتى لوكان ابن المحاميةعلى العكس هذا إذاكان بيدل على شيء بيدل على حياديتهاالتامةوالمفترض الطرف الآخر مايخاف😏 pic.twitter.com/3FrWt1bQo0 — الأجودية 🌹 (@Alajwediah) March 25, 2020

وأشارت بيطار إلى أن الصورة تم التقاطها في عام 2018، وأن نجلها شخص معروف لعالم المشاهير، ومن الطبيعي أن يلتقي بنجوم كثر وتجمعه معهم علاقات طيبة، ولذلك التقى في 2018 بنانسي عجرم، وجمعتهما الصورة التي تم استغلالها حاليا من قبل البعض للتأثير على هذه القضية.

وأكدت رهاب بيطار أنه لا يوجد شيء شخصي بينها وبين نانسي عجرم، “ولا يوجد لدينا ما نخفيه نحن فريق الدفاع في هذه القضية، إنما نبحث عن الحقيقة فقط وعن العدالة، ونصرة المظلومين”.

وفجرت رهاب بيطار مفاجأة، هي أن والد محمد الموسى، قتيل منزل نانسي عجرم، تراجع عن عزلها من القضية، وقرر الاستمرار فيها بمساعدتها.

وقالت بيطار إن من أسباب خروج والد الموسى خلال الأيام الماضية لكي يعلن عزلها من القضية هو “كثرة الشائعات، وتدخل أصحاب المصالح الذين يحملون نوايا غير سليمة”، مضيفة أن والد القتيل رجل بسيط ويتميز بطيبة قلبه التي تم استغلالها بطريقة غير إيجابية، إضافة إلى أنهم كعائلة الموسى يمرون بأوقات صعبة وقاسية وما حدث لم يكن بسيطا”.

وأعلن والد محمد الموسى، الخميس الماضي، عزل المحامية السورية رهاب بيطار، من قضية قتل نجله في داخل منزل الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم.