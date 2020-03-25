شاهين السليطي يتصدى لسياسي تونسي “تلون فجأة” واتهم حكام قطر بالتخطيط لإنهاء حكم آل سعود

تصدى العميد السابق في المخابرات القطرية، شاهين السليطي، للسياسي التونسي المعروف محمد الهاشمي الحامدي، والذي “تلون فجأة” ووجه اتهامات خطيرة لحكام قطر بالتخطيط لإنهاء حكم آل سعود.

وأطلق الهاشمي تغريدة مثيرة، فجرت موجة جدل واسعة، حسب ما رصدت “وطن”، قائلاً :”سؤال لجماعات الإخوان في كل مكان: أنتم تناصرون حكام قطر وتدافعون عنهم، وحكام قطر يعلنون إنهم يسعون لإنهاء حكم آل سعود ويتصلون بجميع أطياف المعارضة السعودية “.

وأضاف الهاشمي: “يقول كبيرهم إذا نجح الأمريكان في العراق فسيتجهون للسعودية، ألا يحق لآل سعود حينئذ أن يصنفوكم في قائمة أعدائهم الألداء؟”.

سؤال لجماعات #الإخوان في كل مكان: أنتم تناصرون حكام #قطر وتدافعون عنهم، وحكام قطر يعلنون إنهم يسعون لإنهاء حكم آل سعود ويتصلون بجميع أطياف المعارضة #السعودية، ويقول كبيرهم: اذا نجح الأمريكان في العراق فسيتجهون للسعودية.

ألا يحق لآل سعود حينئذ أن يصنفوكم في قائمة أعدائهم الألداء؟ — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) March 24, 2020

وهنا تصدى السليطي، لتغريدة الهاشمي ملجماً إياه..:”يا حيف على الرجال للي أنت منهم، تلبس ثوب الحكمة وتدعي إنك إعلامي مثقف وفي الحقيقة انت ثعلب ماكر “.

وأضاف السليطي” “هل هذا غباء أو استخفاف أو سفالة غادرة ؟؟ انت تعلم أنك بلا حياء ولا خجل، وكان لك احترام وقدر عند الرجال لكنك بعته برخيص مهما كان الثمن يا حيف على الرجال والمبادئ”.

يا حيف على الرجال اللي أنت منهم !!

تلبس ثوب الحكمة و تدعي انك إعلامي مثقف وفي الحقيقة انت ثعلب ماكر !!

هل هذا غباء أو استخفاف أو سفالة غادرة ؟؟ انت تعلم انك بلا حياء ولا خجل .

كان لك احترام وقدر عند الرجال لكنك بعته برخيص مهما كان الثمن !!!

يا حيف على الرجال والمبادئ https://t.co/kt4YMCvnbq — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) March 24, 2020

وفي السابق، عرف عن الهاشمي نقده الشديد لحكم آل سعود وممارسات السعودية والإمارات، والذي غالباً ما أطلق تغريدات انتقد فيها سياسيات ابن سلمان “الخرقاء”.

وكانت قطر التي تتهمها دول الحصار ومن لف لفها، بدعم جماعة الاخوان المسلمين، نفت تقديم هذا الدعم وقالت إنها أيدت مصر ورئيسها الراحل محمد مرسي، باعتباره أول زعيم منتخب.

وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في تصريحات سابقة، “لا يوجد دعم لا لجبهة النصرة ولا للإخوان المسلمين ولا لأي من هذه المنظمات، مللنا ونحن نشرح للجميع حقيقة الأمر”.

وتابع: “الإخوان المسلمين هي قصة تم اختلاقها بعد الربيع العربي لأن بعض الدول كانت تخاف أن يصلها الربيع العربي في يوم من الأيام”.

وأشار إلى أن قطر “أثبتت أنها لم تدعم الجماعة بالسجلات والتوثيق”، وأن بلاده أيدت مصر قبل انتخاب مرسي رئيسا للبلاد، وكان الدعم القطري يمر عبر المجلس العسكري آنذاك.

ولفت إلى أن بلاده استمرت بدعم مرسي كونه رئيسا منتخبا من قبل الشعب المصري “وبالتالي فإن الدوحة التزمت بدعم مصر كدولة”.

وتواجه قطر اتهامات مستمرة من مصر بدعم جماعة “الإخوان المسلمين”، التي تصنفها القاهرة تنظيما إرهابيا.