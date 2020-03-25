غدير الكويتية تعلن إصابة ابنتها وبنات شقيقتها الـ3 بكورونا
غدير الكويتية تعلن إصابة ابنتها وبنات شقيقتها الـ3 بكورونا
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“شاهد” ممثلة كويتية تنهار بعد إصابة ابنتها و3 من بنات شقيقتها بفيروس كورونا!

كتب وطن
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أعلنت الممثلة الكويتية “غدير السبتي” عن إصابة ابنتها “روان” وبنات شقيقتها الثلاث بفيروس كورونا المستجد.

وقالت “غدير” عبر الحالة على حسابها الشخصي بـ”إنستجرام”، إن القصة بدأت بإصابة ابنتها عند عودتها من لندن، وشعورها بألم في مقدمة رأسها، وفقدان حاسة الشم مع الرغبة في الأكل والشعور، بإرهاق وعند ذهابها للطبيب شخصها خطأ، وأنها مصابة بالتهاب في الجيوب الأنفية.

وأضافت أنها شعرت بعدم الارتياح، وطلبت منها عمل تحاليل لفيروس ، الذي ثبت إصابتها به.

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ولفتت إلى أنه نتيجة التشخيص الخاطئ في بادئ الأمر اختلطت “روان” بـ14فردا من العائلة، وبعد اكتشاف إيجابية الفيروس، جرى عمل التحاليل للأسرة بالكامل.

وتبين إصابة بنات أخت “غدير” الثلاثة بفيروس كورونا، وظهرت التحاليل سلبية لباقي أفراد الأسرة.

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