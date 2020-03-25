الشاعر السعودي عبدالرحمن الشمري ومحمد بن زايد
الشاعر السعودي عبدالرحمن الشمري ومحمد بن زايد
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شاعر سعودي ينشر فيديو يتفاخر فيه بالزنا والسُكْر في الإمارات على نفقة محمد بن زايد!

كتب خاص "وطن"
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أثار الشاعر السعودي غضباً واسعاً بمقطع فيديو بثّه من الإمارات متفاخراً بأنه يزني ويسكر على نفقة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

ويظهر “الشمري” في المقطع المتداول، وهو يُلقي شعراً، مفاخراً بكلّ ما يفعله في الإمارات، مشيراً إلى أن ذلك يتم بعلم محمد بن زايد.

وفي تعليقه على الفيديو، قال المغرّد القطري (بندر آل شافي): “لم نظلم أحد حينما قلنا ان ابوظبي تحت قيادة عيال زايد انها مرتع الزنادقة و بقعة الفواحش.. ها هو الشاعر المُدلل عند ( أسرة ) ولي عهد ابوظبي وهو يتفاخر بالزنا بدراهمكم وفي عقر داركم يروي الحدث كاملاً”.

في حين كتب الناشط اليمني (عبدالله محمد الإبـي) :” اعر سعودي يتفاخر بالزنا مع عشرات المومسات معترفاً بأنه يمارس تلك الفاحشة على نفقة ولي عهد أبوظبي”!.

وأضاف: “عن المرء لاتسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي”. محمد بن زايد سجن العلماء والمفكرين والمثقفين وجمع حوله الفسدة والفساق والفاشلين … اللهم انتقم من طغاتنا فقد كثر خبثهم”.

من جهته، كتب المغرذ (سعد المري): “عبدالرحمن الشمري شاعر سعودي يقول انا في ابوظبي اشرب واسكر واعربد واجيب مزز وإذا حان دفع الفاتورة رقم محمد بن زايد في جوالي ! عمري ماشفت ارذل واوصخ من كذا”.

واشتهر “الشمري” بعد مشاركته ببرنامج “شاعر المليون” وهو يلقي شعرًا .

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  1. سنايدي والقير لمس ماصار عايدي يقول

    اصولها كفو والله ولو تعدي تروح لأوروبا ترى اطلق واطلق.. وشغل كللو حلال في حلال..

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