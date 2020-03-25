شاعر سعودي ينشر فيديو يتفاخر فيه بالزنا والسُكْر في الإمارات على نفقة محمد بن زايد!

أثار الشاعر السعودي عبدالرحمن الشمري غضباً واسعاً بمقطع فيديو بثّه من الإمارات متفاخراً بأنه يزني ويسكر على نفقة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

ويظهر “الشمري” في المقطع المتداول، وهو يُلقي شعراً، مفاخراً بكلّ ما يفعله في الإمارات، مشيراً إلى أن ذلك يتم بعلم محمد بن زايد.

وفي تعليقه على الفيديو، قال المغرّد القطري (بندر آل شافي): “لم نظلم أحد حينما قلنا ان ابوظبي تحت قيادة عيال زايد انها مرتع الزنادقة و بقعة الفواحش.. ها هو الشاعر المُدلل عند ( أسرة ) ولي عهد ابوظبي وهو يتفاخر بالزنا بدراهمكم وفي عقر داركم يروي الحدث كاملاً”.

لم نظلم أحد حينما قلنا ان #ابوظبي تحت قيادة #عيال_زايد انها مرتع الزنادقة و بقعة الفواحش.. ها هو الشاعر المُدلل عند ( أسرة ) ولي عهد ابوظبي وهو يتفاخر بالزنا بدراهمكم وفي عقر داركم يروي الحدث كاملاً pic.twitter.com/gGxAIMvv1J — بندر آل شافي (@Bandaralshafi) March 23, 2020

في حين كتب الناشط اليمني (عبدالله محمد الإبـي) :” اعر سعودي يتفاخر بالزنا مع عشرات المومسات معترفاً بأنه يمارس تلك الفاحشة على نفقة ولي عهد أبوظبي”!.



وأضاف: “عن المرء لاتسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي”. محمد بن زايد سجن العلماء والمفكرين والمثقفين وجمع حوله الفسدة والفساق والفاشلين … اللهم انتقم من طغاتنا فقد كثر خبثهم”.

شاعر سعودي يتفاخر بالزنى مع عشرات المومسات معترفاً بأنه يمارس تلك الفاحشة على نفقة ولي عهد #أبوظبي !

" عن المرء لاتسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي "

محمد بن زايد سجن العلماء والمفكرين والمثقفين وجمع حوله الفسدة والفساق والفاشلين …

اللهم انتقم من طغاتنا فقد كثر خبثهم pic.twitter.com/56aQHFizWe — عبدالله محمد الإبـي (@AbDebby1) March 23, 2020

من جهته، كتب المغرذ (سعد المري): “عبدالرحمن الشمري شاعر سعودي يقول انا في ابوظبي اشرب واسكر واعربد واجيب مزز وإذا حان دفع الفاتورة رقم محمد بن زايد في جوالي ! عمري ماشفت ارذل واوصخ من كذا”.

عبدالرحمن الشمري شاعر سعودي يقول انا في #ابوظبي اشرب واسكر واعربد واجيب مزز وإذا حان دفع الفاتورة رقم محمد بن زايد في جوالي !

عمري ماشفت ارذل واوصخ من كذا pic.twitter.com/yNydFnAOaF — سعد ابن الأدعم المري (@tamim4everr) March 23, 2020

واشتهر “الشمري” بعد مشاركته ببرنامج “شاعر المليون” وهو يلقي شعرًا .