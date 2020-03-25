سلطنة عمان تشهد تطورا خطيرا بشأن كورونا والصحة تفتح باب التبرعات.. ماذا يحدث؟

تشهد سلطنة عمان منحنى خطير فيما يخص فيروس كورونا المستجد حيث شهدت السلطنة يوم أمس أعلى معدل يومي للإصابة بالفيروس القاتل في البلاد منذ اكتشافه بالإعلان عن إصابة 18 شخص.

ولم تتوقف الإصابات عند هذا الحد حيث أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، الأربعاء، تسجيل عدد 15 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا لمواطنين.

وأوضحت الوزارة أن 7 حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، و7 حالات آخرين مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا وإسبانيا وأمريكا، وتخضع حالة واحدة للتقصي الوبائي.

كما أعلنت وزارة الصحة بالسلطنة، عن فتح حساب مصرفي خاص لمن أراد المساهمة في جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا.

ونشرت الوزارة رقم الحساب المخصص لذلك في بنك مسقط والذي جاء كالآتي: 0423057947840019

وأعاد الحساب الرسمي لوزارة الصحة نشر مقطعا مصورا للدكتورة هدى الخليلية، إستشارية عناية مركزة بـالمستشفى السلطاني، تشرح فيه متى يحتاج المصاب بـ #فيروس_كورونا تلقي الرعاية الطبية في وحدة العناية المركزة.

لمعلوماتك ‼️



متى يحتاج مريض المصاب بـ #فيروس_كورونا تلقي الرعاية الطبية في وحدة العناية المركزة.



الدكتورة هدى الخليلية ، إستشارية عناية مركزة بـ #المستشفى_السلطاني تجيب على هذا السؤال .



📹المقطع كاملاً👈:https://t.co/3LptAyKDaQ



#عمان_تواجه_كورونا pic.twitter.com/wYQmaxZPId — المستشفى السلطاني (@royalhospital_) March 25, 2020

حظر تداول منتجين

في سياق آخر أصدرالدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك اليوم قرارا قضى في مادته الاولى بوقف تداول مُعقمي اليديــن ) وينكير ( win care الرقم التشغيلي للمنتج (M5001). و) تريل (Thrill، الرقم التشغيلي للمنتج (01/TRC)،وذلك لعدم مطابقتهما للمواصفات القياسية المعتمدة.

فيما قضت المادة الثانية بأن يلتزم المزود بسحب الكميات الموجودة من المنتجات المذكورة في المادة الأولى والثانية من كافة أسواق السلطنة حفاظا على الصحة العامة.

وقضت الماده المادة الثالثة مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، يُعاقَب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية لا تقل عن (50) خمسين ريالًا عُمانيًّا، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عُماني، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (50) خمسون ريالا عُمانيًّا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (2000) ألفيْ ريال عُماني وقضت الماده الرابعة على المعنين تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

عالميا

هذا ويواصل فيروس كورونا انتشاره السريع في أوروبا، حيث تجاوز العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في القارة 200 ألف حالة، حتى مساء الثلاثاء، ما يمثل نصف الحالات المبلغ عنها في جميع أنحاء العالم.

وعلى الصعيد العالمي، تجاوز عدد الإصابات المؤكدة 435 ألف إصابة، وتجاوز عدد الوفيات عالمياً 19600 حالة وفاة.

وباتت إسبانيا ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا بعد أن أعلنت، الأربعاء، وفاة 738 شخصاً، وهي الحصيلة اليومية العليا منذ بدء تفشي المرض. مع إجمالي 3434 وفاة، تجاوزت إسبانيا الصين التي توفي فيها 3285 مصاباً.

ولا تزال إيطاليا صاحبة أعلى حصيلة وفيات في العالم، بإجمالي 6820 حالة وفاة. كما ارتفعت العدوى في إسبانيا بنسبة 20% مقارنة باليوم السابق، ليصل عدد المصابين إلى 47610.

في هذه الأثناء، أعلنت بريطانيا إصابة الأمير تشارلز، وريث العرش البريطاني، بالفيروس. وذكر القصر الملكي أنّ ولي العهد (71 سنة) “يعاني من أعراض خفيفة”، في حين أنّ الملكة بصحة جيدة. وسجلت بريطانيا أكثر من 8 آلاف إصابة بالفيروس، ووفاة 422 مصاباً حتى مساء الثلاثاء.