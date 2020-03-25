حطموا سيارات بعضهم وتبادل رشق الحجارة”.. “شاهد” مشاجرة في الأردن تثير جدلاً واسعاً تزامناً مع حظر التجول

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو قادم من الأردن، يُظهر عراك بين مجموعتين من الشبان في ظل حظر التجول الذي تفرضه السلطات الأردنية على البلاد خشية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويظهر من مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” استخدام الشبان المتعاركين للعصي والحجارة، للاعتداء على بعضهم، على إثر خلاف نشب بين الطرفين، وسط غياب لوجود الشرطة والأمن الأردني في حينها.

وكما صوّر مقطع الفيديو فقد استخدم أحد الشبان سيارته لمحاولة دهس الطرف الآخر، وسط مطالبات من أهالي الحي بضرورة الاتصال بالأمن للسيطرة على ما يجري.

ولكم ظبووووا ولاااادكن يحرق حريشكم شو نور pic.twitter.com/yhIqrXjELp — mireille (@mireillewurdum) March 24, 2020

وفي التعليقات حول مقطع الفيديو المتداول قالت المغرّدة “رهف”: “نطالب بنزول قوات البادية والدرك على الشوارع لأنه في ناس ما شافت ربع ساعة ترباية”.

@OmarRazzaz نطالب بنزول قوات البادية والدرك على الشوارع لأنه في ناس ما شافت ربع ساعة ترباية. — رهف (@Armonach_) March 24, 2020

فيما علّق مغرد آخر بمقطع فيديو يُظهر قدوم الشرطة الأردنية فيما بعد لفضّ المشكلة وتطويقها:

وتساءل عديد من المغردين الآخرين عن دور أهالي هؤلاء الشبان والفتية في ضبطهم، وسط تعليقات متعجّبة واستنكارات لما حدث ولطبيعة تعامل الشباب الموجودين في الحي مع بعضهم ومع حالة حظر التجوّل.

ع شو كل هاد حد يفهمني !??????? — H (@h75255) March 24, 2020

المشكله وين الأمهات لهدرجه استهتار — Sadeem Tanash (@tanash_sadeem) March 24, 2020

يُشار إلى أن الحكومة الأردنية كانت قد أعلنت عن تخفيف حظر التجوال في البلاد وإعطاء فرصة للمواطنين بالذهاب للمخابز ومحال البقالة مع الحرص على إبقاء مسافات آمنة بين الأفراد، فيما أعلن وزير الصحة الأردني سعد الجابر عن ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا إلى 153 حالة إصابة مؤكدة في البلاد بعد تسجيل 26 إصابة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وقال الوزير جابر بأن الحالات توزعت بين 12 حالة مخالطة لحفل زفاف إربد و3 حالات أتوا من بريطانيا وأحدهم كان بالحجر الصحي بأحد الفنادق، إضافة إلى 4 حالات مخالطين لإحدى المريضات وحالة جنسيتها ‘إسبانية وصلة الأردن في العاشر من الشهر الجاري وحالة جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية قبل عشرة أيام.