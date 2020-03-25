جمال ريان يقسم بالله: لولا هذا الأمر لما بقيت في قناة “الجزيرة” يوما واحدًا

شن الإعلامي والمذيع البارز بقناة “الجزيرة” جمال ريان، هجوما عنيفا على السياسي التونسي المعروف محمد الهاشمي الحامدي، والذي وجه اتهامات باطلة له وزعم أنه يدعم ويروج لنظام قمعي في قطر حيث يعمل بقناة الجزيرة.

ووصف “الهاشمي” جمال ريان بأنه “إخوان” ويروج لمخططات تخريبية تدعهما قطر ضد السعودية، وجمع معه في هذا عميد المخابرات القطرية السابق شاهين السليطي.

الأخوان جمال وشاهين:@shaheensulaiti@jamalrayyan

كلامكما عن البيع والشراء يحتمل وجهين لا ثالث لهما:

إما أنه صحيح كما تدعيان.

وإما أنه باطل، وأنا أقسم بالله العظيم أنه باطل.

لكن لنفترض جدلا أنني بعت واشتريت:

أين في كل ما كتبته عن #قطر أمر فيه كذب أو بهتان؟

بيّناه لي لأتراجع عنه. https://t.co/FgoHUZsiEu — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) March 25, 2020

كما وجه محمد الهاشمي اتهامات باطلة لقطر في تغريدة مثيرة، فجرت موجة جدل واسعة قائلاً :”سؤال لجماعات الإخوان في كل مكان: أنتم تناصرون حكام قطر وتدافعون عنهم، وحكام قطر يعلنون إنهم يسعون لإنهاء حكم آل سعود ويتصلون بجميع أطياف المعارضة السعودية “.

سؤال لجماعات #الإخوان في كل مكان: أنتم تناصرون حكام #قطر وتدافعون عنهم، وحكام قطر يعلنون إنهم يسعون لإنهاء حكم آل سعود ويتصلون بجميع أطياف المعارضة #السعودية، ويقول كبيرهم: اذا نجح الأمريكان في العراق فسيتجهون للسعودية.

ألا يحق لآل سعود حينئذ أن يصنفوكم في قائمة أعدائهم الألداء؟ — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) March 24, 2020

وأضاف الهاشمي: “يقول كبيرهم إذا نجح الأمريكان في العراق فسيتجهون للسعودية، ألا يحق لآل سعود حينئذ أن يصنفوكم في قائمة أعدائهم الألداء؟”.

ليرد جمال ريان قائلا:”قسما بالله لو لم تكن قطر تدعم قضايا الامة العربية والإسلامية ، لما بقيت في قناة الجزيرة يوما واحدًا”

قسما بالله لو لم تكن قطر تدعم قضايا الامة العربية والإسلامية ، لما بقيت في قناة الجزيرة يوما واحدًا ، خاف الله يا دكتور ، المؤمن بعمله وليس بماله ، صلي ركعتي استخارة اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ، وراجع نفسك عل الله يهديك الى طريق الحق https://t.co/o174mun2wj — جمال ريان (@jamalrayyan) March 25, 2020

وتابع مهاجما السياسي التونسي:”خاف الله يا دكتور ، المؤمن بعمله وليس بماله ، صلي ركعتي استخارة اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ، وراجع نفسك عل الله يهديك الى طريق الحق”

يشارإلى أنه في السابق، عرف عن الهاشمي نقده الشديد لحكم آل سعود وممارسات السعودية والإمارات، والذي غالباً ما أطلق تغريدات انتقد فيها سياسيات ابن سلمان “الخرقاء”.

وكانت قطر التي تتهمها دول الحصار ومن لف لفها، بدعم جماعة الاخوان المسلمين، نفت تقديم هذا الدعم وقالت إنها أيدت مصر ورئيسها الراحل محمد مرسي، باعتباره أول زعيم منتخب.

وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في تصريحات سابقة، “لا يوجد دعم لا لجبهة النصرة ولا للإخوان المسلمين ولا لأي من هذه المنظمات، مللنا ونحن نشرح للجميع حقيقة الأمر”.

وتابع: “الإخوان المسلمين هي قصة تم اختلاقها بعد الربيع العربي لأن بعض الدول كانت تخاف أن يصلها الربيع العربي في يوم من الأيام”.

وأشار إلى أن قطر “أثبتت أنها لم تدعم الجماعة بالسجلات والتوثيق”، وأن بلاده أيدت مصر قبل انتخاب مرسي رئيسا للبلاد، وكان الدعم القطري يمر عبر المجلس العسكري آنذاك.

ولفت إلى أن بلاده استمرت بدعم مرسي كونه رئيسا منتخبا من قبل الشعب المصري “وبالتالي فإن الدوحة التزمت بدعم مصر كدولة”.