سعود القحطاني وأحمد عسيري
سعود القحطاني وأحمد عسيري
تقارير

تركيا تلاحق قتلة خاشقجي .. قرار جديد بحقّ 20 متهماً بالجريمة الوحشية بينهم “دليم وعسيري”

كتب وطن
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وجهت النيابة العامة التركية تهمة بشكل وحشي عن سبق إصرار وترصد لـ20 متهما في قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في مدينة إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

واتهمت النيابة العامة كلا من مستشار ولي العهد السعودي، وأحمد النائب السابق لمدير المخابرات بالتخطيط والوقوف وراء جريمة اغتيال الصحفي خاشقجي.

وقال مكتب المدعي العام في اسطنبول اليوم الأربعاء إنه أعد لائحة اتهام ضد 20 مشتبها بهم في الضلوع بقتل خاشقجي، موضحا أن اللائحة تتهم عسيري والقحطاني “بالتحريض على القتل العمد”.

وذكر مكتب المدعي العام في بيان أن اللائحة تتهم 18 آخرين بتنفيذ عملية قتل خاشقجي الذي كان يحمل إقامة في الولايات المتحدة ويكتب بصحيفة واشنطن بوست.

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  1. باي باي يقول

    هههههههههههههههه
    يبدو أن القردوغان نام وهو يفكر بالسعودية وعندما صحى الصبح قرر هذا القرار الاممي الملزم
    يروح يبلط البحر الاسود
    كلما ضغط عليه بوتين يبحث عن مخرج
    عدد القتلى الاتراك بسوريا جعل القرد وغان يهذي بما لايعي

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