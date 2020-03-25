تركيا تلاحق قتلة خاشقجي .. قرار جديد بحقّ 20 متهماً بالجريمة الوحشية بينهم “دليم وعسيري”

وجهت النيابة العامة التركية تهمة القتل المتعمد بشكل وحشي عن سبق إصرار وترصد لـ20 متهما في قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في مدينة إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

واتهمت النيابة العامة كلا من سعود القحطاني مستشار ولي العهد السعودي، وأحمد عسيري النائب السابق لمدير المخابرات بالتخطيط والوقوف وراء جريمة اغتيال الصحفي خاشقجي.

وقال مكتب المدعي العام في اسطنبول اليوم الأربعاء إنه أعد لائحة اتهام ضد 20 مشتبها بهم في الضلوع بقتل خاشقجي، موضحا أن اللائحة تتهم عسيري والقحطاني “بالتحريض على القتل العمد”.

وذكر مكتب المدعي العام في بيان أن اللائحة تتهم 18 آخرين بتنفيذ عملية قتل خاشقجي الذي كان يحمل إقامة في الولايات المتحدة ويكتب بصحيفة واشنطن بوست.

