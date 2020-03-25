خطاب السلطان هيثم بن طارق
خطاب السلطان هيثم بن طارق
الهدهد

السلطان هيثم بن طارق يتخذ حزمة إجراءات جديدة تزامنا مع قفزة في أعداد المصابين بكورونا داخل السلطنة

كتب وطن
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أصدر سلطان هيثم بن طارق بن سعيد، حزمة جديدة جاءت في 7 مراسيم سلطانية.

وتأتي هذه المراسيم التي أصدرها السلطان هيثم اليوم، الأربعاء، تزامنا مع قفزة في أعداد المصابين بكورونا داخل السلطنة وتسجيل 15 إصابة جديدة اليوم فقط.

وجاءت المراسيم السلطانية كما نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية كالآتي:

– مرسوم سلطاني رقم (34/2020) بالتصديق على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية

– مرسوم سلطاني رقم (35/2020) بإجازة تنازل شركة ” بييغ ” لخدمات حقول النفط ش.م.م عن 20% من حقوقها والتزامتها للاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ 20 نوفمبر 2014 للمنطقة رقم 56 إلى شركة تتيز أويل عمان البرية المحدودة.

– مرسوم سلطاني رقم (36/2020) بـإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة وشركة إيني عمان بي بي وشركة بي بي إكسبروليشن للمنطقة رقم 77

– مرسوم سلطاني رقم (37/2020) بـإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وكل من شركة مزون بترو غاز ليمتيد وشركة مزون للنفط والغاز للمنطقة رقم 5

– مرسوم سلطاني رقم (38/2020) بـإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة إيني عمان بي بي وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج للمنطقة رقم 47

– مرسوم سلطاني رقم (39/2020) بـ إجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة شل عمان بي بي للمنطقة رقم 55

– مرسوم سلطاني رقم (40/2020) بـ إجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة توتل للمنطقة رقم 12″

من جانبها أعلنت العمانية تسجيل 15 إصابة جديدة بمرض فيروس لمواطنين.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن 7 حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، و7 حالات آخرين مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا وإسبانيا وأمريكا، وتخضع حالة واحدة للتقصي الوبائي.

هذا وأعلن صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة “إنماء” تأجيل أقساط قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستحقة الدفع لصندوق إنماء خلال ستة أشهر القادمة.

وذلك في إطار الإهتمام الذي يوليه الصندوق للتخفيف من آثار الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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