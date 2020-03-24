وزير الصحة العُماني: أعداد الإصابات في تزايد.. وهذا ما قاله عن تحديد أماكن لغسل الموتى

نقلت وسائل إعلام عُمانية أبرز التصريحات للدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي، وزير الصحة بسلطنة عُمان خلال لقائه أمس على التلفزيون الرسمي.

“السعيدي” أكد خلال لقاء مع برنامج “عمان نهضة متجددة” بتلفزيون سلطنة عمان أن قرار اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) في اجتماعها اليوم، الاثنين، تحديد أماكن لغسل الموتى بأنه ليس مرتبطا بتوقعات وفيات كثيرة وإنما في إطار الإجراء الوقائي في التعامل مع المصابين.

وحذر الوزير مشيرا إلى أن عدد الحالات في تصاعد ومن المهم تكاتف الجميع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ولا بد من تعاون الجميع للحد من انتشار هذه الجائحة الخطيرة وأنه يفترض أننا تجاوزنا مطلب عدم المصافحة والمتطلبات الأخرى مثل الالتزام بغسل اليدين والتعقيم المستمرين.

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وأوضح أن التباعد المجتمعي هو الحل الأمثل للحد من انتشار الفيروس وأنه يعول على المواطنين والمقيمين في البقاء بالمنزل والالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

وقال الدكتور البوسعيدي إن الحجر المؤسسي سيكون لغالبية المواطنين القادمين من الخارج بتعاون مع القطاع الصحي، موضحا أن هناك آليات قد يتم اللجوء إليها في تتبع المخالفين للحجر الكترونيا.

وكشف أنه تم فحص 2800 شخص حتى الآن وعدد الفحوصات في تزايد مستمر موضحا بأنه لم تسجل أي حالة وفاة حتى الآن في السلطنة جراء الفيروس .

وشدد على أنه ستكون هناك خدمة للمساهمة في جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) عبر خدمة الرسائل النصية.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس “کورونا”(کوفید 19)، لتسع مواطنين واثنين مقيمين، وترتبط حالات منها بالسفر والمخالطة، بينما تخضع حالتان للتقصي الوبائي، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 66 حالة.

وذكرت الوزارة – في بيان أوردته وكالة أنباء عُمان – أن 17 حالة تماثلت للشفاء، ودعت الجميع للتقيد التام بإجراءات الحجر الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة حسب الإرشادات.

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