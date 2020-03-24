وزارة الصحة تحذر العُمانيين بشدة من هذا المنتج تزامنا مع تفشي كورونا في البلاد
حذرت وزارة الصحة العُمانية مواطنيها من استخدام منتج روج له بشكل كبير على مواقع التواصل، على أنه فعال لعلاج المصابين بكورونا ونصحت المواطنين بعدم استخدامه مشيرة إلى أنه غير معتمد من السلطات الرقابية.
المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة أشارت في بيان رسمي إلى أنه لوحظ تداول منتج تحت إسم ” Air Doctor” على شكل بطاقة يحمل إدعاءات طبية غير مثبته علمياً من حيث الوقاية من البكتيريا والفيروسات المنقولة عبر الهواء.
وأوضحت المديرية بأن هذا المنتج غير معتمد لدى الوزارة أو أي من السلطات الرقابية الدولية، وعليه لا يُنصح بإستخدامه حيث لا يوجد ما يثبت الإدعاءات المذكورة وسلامة ومأمونية الاستخدام.
ونقل التحذير من هذا المنتج أيضا الصفحة الرسمية لمواجهة كورونا على تويتر، والتابعة لمركز التواصل الحكومي.
هذا وأعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان عن تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩) لمواطنين.
وأوضحت الوزارة في بيان على صفحتها الرسمية بتويتر رصدته (وطن) أن ١١ حالة منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، و5 حالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا والامارات، وتخضع حالتان للتقصي الوبائي.