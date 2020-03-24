وزارة الصحة تحذر العُمانيين بشدة من هذا المنتج تزامنا مع تفشي كورونا في البلاد

حذرت وزارة الصحة العُمانية مواطنيها من استخدام منتج روج له بشكل كبير على مواقع التواصل، على أنه فعال لعلاج المصابين بكورونا ونصحت المواطنين بعدم استخدامه مشيرة إلى أنه غير معتمد من السلطات الرقابية.

المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية ⁧‫بوزارة الصحة⁩ أشارت في بيان رسمي إلى أنه لوحظ تداول منتج تحت إسم ” Air Doctor” على شكل بطاقة يحمل إدعاءات طبية غير مثبته علمياً من حيث الوقاية من البكتيريا والفيروسات المنقولة عبر الهواء.

#Announcement



The Directorate General of Pharmaceutical Affairs and Drug Control at the Ministry of Health has noted the trading of a product under the name of "Air Doctor", a portable type with a clip to be used as a badge. pic.twitter.com/uY7DWb1Zo6 — وزارة الصحة – عُمان (@OmaniMOH) March 24, 2020

‏وأوضحت المديرية بأن هذا المنتج غير معتمد لدى الوزارة أو أي من السلطات الرقابية الدولية، وعليه لا يُنصح بإستخدامه حيث لا يوجد ما يثبت الإدعاءات المذكورة وسلامة ومأمونية الاستخدام.

ونقل التحذير من هذا المنتج أيضا الصفحة الرسمية لمواجهة كورونا على تويتر، والتابعة لمركز التواصل الحكومي.

منتج " Air Doctor" الذي يتم تداوله يحمل ادعاءات طبية غير مثبته علمياً من حيث الوقاية من البكتيريا والفيروسات المنقولة عبر الهواء، كما إنه غير معتمد لدى وزارة الصحة أو أي من السلطات الرقابية الدولية

و لا يُنصح باستخدامه حيث لا يوجد ما يثبت الادعاءات المذكورة pic.twitter.com/xPOiZ7ijf5 — (Oman VS COVID19) عمان تواجه كورونا (@OmanVSCovid19) March 24, 2020

هذا وأعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان عن تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩) لمواطنين.

وأوضحت الوزارة في بيان على صفحتها الرسمية بتويتر رصدته (وطن) أن ١١ حالة منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، و5 حالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا والامارات، وتخضع حالتان للتقصي الوبائي.