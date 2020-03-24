باختبار سريع.. هكذا يمكن الكشف عن فيروس كورونا خلال 45 دقيقة

تزامنا مع الظرف الاستثنائي الذي يمر به الكوكب والارتفاع الكبير والمتزايد في أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم، أعلن مختبر “بيوميريو” الفرنسي، أنه حصل بصورة استثنائية على الحق في أن يطرح في السوق الأمريكية اختبارا جديدا سريعا للكشف عن الفيروس المستجد طوال فترة الأزمة الناجمة عن تفشي الوباء.

ووفق بيان صحفي صادر عن المجموعة الفرنسية، فإن الاختبار الجديد المسمى “بيوفاير كوفيد-19” يكشف عن فيروس كورونا المستجد في خلال 45 دقيقة “من مسحة من البلعوم الأنفي”.

المجموعة أضافت أيضا أن الاختبار سهل الاستخدام وجرى تطويره بدعم من وزارة الدفاع الأمريكية التي ستتلقى أول كمية منه على أن يصبح بعدها متاحاً في السوق الأمريكية، ومن ثم في السوق الدولية “عندما تسمح السلطات المنظمة بذلك”.

شاهد أيضاً: فيديو “كارثي”.. مصر مقبلة على أزمة غير مسبوقة في تاريخها ونظام السيسي لا يبالي

هذا وأكدت الشركة أن تصريح التسويق هذا في الولايات المتحدة موقت، إذ مُنح وفقًا لإجراءات الطوارئ، مشيرة إلى أنها تزيد من طاقتها الإنتاجية في منطقة سولت ليْك سيتي في ولاية يوتا، غرب الولايات المتحدة، من أجل الوصول إلى قدرة إنتاجية “قصوى” من علب الاختبار “في غضون بضعة أسابيع”.

يشار إلى أن هذه ثاني مجموعة اختبار للكشف عن فيروس كوفيد-19 طورتها مجموعة “بيوميريو”. وتم التحقق من نجاح اختبار (SARS Cov-2 R-Gene) “في الوقت الحقيقي” في فرنسا من قبل المركز المرجعي الوطني لفيروسات عدوى الجهاز التنفسي الذي أشاد به.

وينبغي أن يحصل الاختبار المُنتج في فرنسا قريباً على تصريح لتسويقه في الاتحاد الأوربي.

وأصاب فيروس كورونا نحو 400 ألف شخص بالعالم حتى الآن، توفي منهم ما يزيد على 17 ألفا و200، فيما تعافى قرابة 104 آلاف.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb