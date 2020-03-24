معلومات كارثية عن تفشي كورونا في السعودية وإصابات بالجملة لجنود يمنيين يقاتلون مع التحالف

كشف المغرّد السعودي الشهير “مجتهد” عن معلومات كارثية حول تفشي فيروس كورونا في منطقتي جيزان ونجران وبين عدد كبير من الجنود اليمنيين الذين يقاتلون تحت راية التحالف العربي.



وقال “مجتهد” في تغريدة إن أولئك الجنود تبين أنهم مصابون بالفيروس، ولا يوجد مراجعة ولا إحصاء لمن خالطهم من جنود من اليمن أو التحالف.

كورونا في جيزان ونجران وعدد كبير من الجنود اليمنيين الذين يقاتلون تحت راية التحالف تبين أنهم مصابون كذلك ولا يوجد مراجعة ولا إحصاء لمن خالطهم من جنود من اليمن أو التحالف — مجتهد (@mujtahidd) March 24, 2020

وأعلنت وزارة الصحة السعودية الثلاثاء، أول حالة وفاة بفايروس كورونا الجديد (COVID -19) لمقيم من الجنسية الأفغانية يبلغ من العمر 51 عاما بالمدينة المنورة، حضر إلى قسم الطوارئ في حالة صحية متأخرة وتدهورت حالته الصحية بشكل سريع قبل وفاته.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة د.محمد العبدالعالي، في مؤتمر صحفي أنه تم تسجيل 205 إصابات جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في السعودية إلى 767 إصابة، منها 3 حالات حرجة، فيما تعافى منها 9 حالات، ليصل إجمالي الحالات المتعافية إلى 28 حالة.

وبين أن من بين الحالات الجديدة أمس 119 حالة رصدت في حالات ارتبطت بالسفر ومعزولة صحيا منذ قدومها إلى منافذ المملكة، وبقية الحالات وعددها 86 حالة، من بينها 43 مرصودة مسبقا وتحت المتابعة الصحية كونها مخالطة لحالات سابقة، والمتبقية قيد التقصي الوبائي.

ولفت إلى أن الحالات الجديدة توزعت في المدن التالية: جدة 82، الرياض 69، الباحة 12، بيشة 8، نجران 8، أبها 6، الدمام 6، القطيف 6، جازان 3، الخبر 2، الظهران 2، والمدينة المنورة 1.