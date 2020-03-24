من طرائف زمن كورونا في مصر.. “شاهد” مسيرة حاشدة تجوب الاسكندرية: “يا كورونا قول الحق أنت مؤامرة ولا لاء”!

أظهر مقطع فيديو، تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حدثاً طريفاً أقدم عليه عدد من المصريين في مدينة الإسكندرية، حيث خرجوا بمظاهرة تطالب فيروس كورونا بالخروج من المدينة.

وحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد خرجت مظاهرة حاشدة تطالب الفيروس بالخروج من الإسكندرية بالتكبير وعبارات التهليل، حيث رفع المتظاهرين شعار: “يا كورونا قول الحق، أنت مؤامرة ولا لأ”.

مظاهرات ضد كورونا تطالبه بالخروج من الإسكندرية – مصر اليوم عبر التكبير وعبارات مثل ( يا كورونا قول الحق.. انت مؤامرة ولا لأ ) pic.twitter.com/xvgf2yT7mD — Gorgeous (@Gorgeous_ew) March 24, 2020

وأثار الفيديو موجة من السخرية لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وقال أحد المغردين: “هذول يستعبطون ولا بكامل قواهم العقليه وش متوقعين بيطلع لهم ويقول عاركوني!!!!”.

هذول يستعبطون ولا بكامل قواهم العقليه وش متوقعين بيطلع لهم ويقول عاركوني!!!! — || (@eiiili0) March 24, 2020

وقال مغرد آخر: “وشش بعد يوم يسوون برنامج يستضيفون الكورونا فيه توقعي كل شي منهم”.

وشش بعد يوم يسوون برنامج يستضيفون الكورونا فيه توقعي كل شي منهم ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه — ♩ (@kha_96_) March 24, 2020

وفيما يلي عدد من التغريدات المتفاعلة مع الفيديو:

كورونا وهو يشوف المظاهرات : pic.twitter.com/5pucb09cGo — تافتا (@tOt_G7) March 24, 2020

يذكر أن السلطات المصرية تتهم بإخفاء أعداد الوفيات والمصابين بفيروس كورونا، إلى جانب تقارير إعلامية تؤكد تفشيه في الجيش المصري حيث اضطرت مصر للإعلان عن وفات ثلاثة لواءات وسط الحديث عن حجر صحي لعدد كبير من قيادات مصر ومقربين من رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي

وكانت وزارة الداخلية المصرية، نفت الاثنين، ما جرى تداوله بشأن اتخاذ إجراءات حظر التجول ابتداء من مساء أمس بالبلاد ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية إن ما تم تداوله بإحدى الصفحات المزورة المنسوبة للوزارة بشأن حظر التجوال لا أساس له من الصحة.

ونقلت صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري عن المسؤول تأكيده عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن جملة وتفصيلا، مشيرا إلى “أن مثل تلك التناولات تهدف إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام”.

وتابع “جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الصفحة المشار إليها والقائمين عليها”.