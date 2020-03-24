فيديو “كارثي”.. مصر مقبلة على أزمة غير مسبوقة في تاريخها ونظام السيسي لا يبالي

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر موجة غضب عارمة عقب تداول مقطعا مصورا، لحفل زفاف وصف البعض المتواجدين فيه بالاستهتار، حيث ارتدى المدعوون كمامات في سخرية من انتشار فيروس كورونا في مصر وظهر عدد كبير من الناس مختلطين غير مبالين بالتحذيرات.

الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع نشره عميد معهد القلب السابق في مصر جمال شعبان.

عندما يكون الشعب بهذا الاستهتار ازاي يعملوا زفة عريسبدون جوانتيات لابد للدولة من فرض حظر التجول #ما_تزعلوش Posted by Gamal Shaban on Friday, March 20, 2020

وعلق عليه وفق ما رصدت (وطن) بالقول:” “عندما يكون الشعب بهذا الاستهتار… لابد للدولة من فرض حظر التجول”.

وقوبل المقطع بردود غاضبة وانتقادات حادة من قبل العديد من النشطاء، الذين اتهموا المتواجدين فيه بالاستهتار وعدم ادراك حجم الخطر الذي يشكله فيروس كورونا على العالم.

خسائر كارثية

هذا وكشف تقرير بنك استثمار “فاروس” عن توقعاته بشأن تدفقات عدد من مصادر العملات الأجنبية إلى مصر، وخفضها بنحو 12.1 مليار دولار، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد المصري.

وتوقع “فاروس” في تقرير حديث له، أن تصل إيرادات هذه المصادر التي تتضمن السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك غير المباشر إلى 33.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري مقارنة بتوقعات سابقة عند 45.6 مليار دولار.

وقال البنك إنه من المتوقع أن تنخفض إيرادات السياحة خلال العام المالي الجاري إلى ما بين 6 و8 مليارات دولار مقابل نحو 12.6 مليار دولار كانت متوقعة للعام قبل حدوث أزمة كورونا.

وأرجع خفض توقعاته لإيرادات السياحة إلى الإغلاقات العالمية التي تفرضها الدول لمواجهة تفشي فيروس كورونا، ومنع السفر، والتدابير الاحترازية.

كما توقع “فاروس” أن تتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى بين 17 و18 مليار دولار خلال العام المالي الجاري مقابل 22 مليار دولار في توقعات سابقة، وذلك بسبب تراجع اقتصادات دول الخليج العربي، وهبوط أسعار النفط، وانقطاع سلاسل التوريد والإنتاج، والتدابير الاحتزارية والتي تتضمن وقف قطاع الخدمات.

وتضمنت توقعات البنك تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري مقابل 6.5 مليار دولار كانت متوقعة قبل أزمة كورونا، وذلك بسبب مخاوف الركود العالمي، وضعف الطلب العالمي والاستثمارات، وعدم جاذبية مصر كوجهة استثمارية طويلة الأجل.

ومن بين هذه التوقعات أيضا تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة لتصل إلى 3 مليارات دولار خلال العام مقابل 4.5 مليار دولار في توقعات سابقة، وذلك بسبب تخارج الأموال عالميا خاصة بالأسواق الناشئة، والخوف من الركود وارتفاع درجة عدم اليقين، وانهيارات أسواق الأسهم، وارتفاع المخاطر الائتمانية السيادية والشركات.

حظر التجوال

وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء، حظر حركة المواطنين ووسائل النقل العام والخاص من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا اعتبارا من الأربعاء ولمدة أسبوعين.

وقررت الحكومة المصرية أيضا إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محلات بيع السلع، من الساعة 5 مساء حتى 6 صباحا.

وفي مؤتمر صحفي، أعلن مدبولي مد العمل بتعليق الدراسة لمدة 15 يوما إضافية اعتبارا من 29 مارس.

وقال مدبولي إنه خلال فترة حظر التجول، ستغلق معظم الخدمات العامة والحكومية، موضحا أن قوانين الطوارئ ستطبق على كل من يخالفون قرارات الحظر.