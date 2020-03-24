من المتوقع ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في عُمان بشكل متسارع.. مسؤول عُماني يحذر وينصح بهذا الأمر

حذر خالد بن حمد البوسعيدي، رئيس اللجنة الأولمبية العمانية، من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في السلطنة بشكل متسارع خلال الأيام القادمة وفق المؤشرات العالمية.

وقال “البوسعيدي” في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن):”حسب المؤشرات العالمية الحالية فإنه من المتوقع ارتفاع عدد الحالات المصابة في #عُمان بشكل متسارع خلال الأيام القادمة مع إزدياد الفحوصات المختبرية في اليوم الواحد”

حسب المؤشرات العالمية الحالية فإنه من المتوقع ارتفاع عدد الحالات المصابة في #عُمان بشكل متسارع خلال الأيام القادمة مع إزدياد الفحوصات المختبرية في اليوم الواحد، لذلك يحب أن نحافظ على هدوئنا والالتزام بالتعليمات الصادرة ونذكّر بعضنا البعض بها دائماً ونترك للمختصين القيام بأدوارهم — Sayyid Khalid Al Busaidi (@SayyidKhalid) March 24, 2020

وتابع موجها النصح بضرورة الالتزام بتعليمات الدولة:”لذلك يحب أن نحافظ على هدوئنا والالتزام بالتعليمات الصادرة ونذكّر بعضنا البعض بها دائماً ونترك للمختصين القيام بأدوارهم”

هذا وأعلنت سلطنة عمان اليوم، الثلاثاء، تعليق جميع رحلات الطيران الداخلية والدولية ابتداء من 29 مارس باستثناء رحلات الشحن الجوي ورحلات محافظة مسندم.

ويأتي القرار في إطار جهود احتواء فيروس كورونا، وهناك 84 حالة إصابة بالفيروس حاليا في السلطنة فيما لم تسجل أي وفاة بعد.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس “کورونا”(کوفید 19)، لتسع مواطنين واثنين مقيمين، وترتبط حالات منها بالسفر والمخالطة، بينما تخضع حالتان للتقصي الوبائي، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 66 حالة.

وذكرت الوزارة – في بيان أوردته وكالة أنباء عُمان – أن 17 حالة تماثلت للشفاء، ودعت الجميع للتقيد التام بإجراءات الحجر الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة حسب الإرشادات.



كما دعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون، وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة.