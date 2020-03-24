كويتيون يفضحون كاتباً إماراتياً ادعى كذباً إجلاء دولة السعادة “400” كويتياً من بريطانيا وهذه هي الحقيقة الصادمة!

تصدى مغردون كويتيون على مواقع التواصل الاجتماعي، لكاتب إماراتي تطاول على السيادة الكويتية وزعم أن الإمارات تكفلت بمصاريف إجلاء عدد من طلبة الكويت في بريطانيا.

وقال الكاتب الإماراتي ماجد الرئيسي في تغريدة رصدتها “وطن”،: “الإمارات تجلي 400 كويتي من بريطانيا وجنسيات أخرى، ومن الإمارات تنطلق أطنان الأدوية والغذاء للشرق والغرب، ملحمة إنسانية تقودها الإمارات في مواجهة أزمة كورونا العالمية”.

تغريدة الرئيسي لم تكن في مكانها، إذ لقن المغردين الكاتب الإماراتي المقرب من قصر ابن زايد، درساً قاسياً، بعد محاولته الفاشلة إظهار الوجه الإنساني للإمارات وتحسين صورة أبو ظبي بوسطها الخليجي والإقليمي والدولي، لتنهال عليه التعليقات التي فضحت الإمارات ودورها بالمنطقة.

الامارات تجلي 400 كويتي من بريطانيا وجنسيات أخرى . ومن الإمارات تنطلق أطنان الأدوية والغذاء للشرق والغرب ، ملحمة إنسانية تقودها الإمارات في مواجهة أزمة كورونا العالمية — ماجد الرئيسي 🇦🇪 (@majedalraeesi1) March 22, 2020

وتحدى المغرد عزيزان السياف، الكاتب الإماراتي بالقول: “وين الدليل أتحداك قدام تويتر إن الامارات أجلتهم وتكفلوا فيهم .. الطلاب والكويتيين اللي ببريطانيا راحو الإمارات ع حسابهم لن هو المطار المفتوح حاليآ”.

وين الدليل اتحداك قدام تويتر ان الامارات اجلتهم و تكفلو فيهم .. الطلاب والكويتين اللي ببريطانيا راحو الامارت ع حسابهم لن هو المطار المفتوح حاليآ — عزيزان السياف 🇰🇼🇸🇦 (@3zeez6z) March 22, 2020

وأكمل السياف، في تغريدة أخرى: “دولة الكويت تكفلت فيهم بسكن بأبوظبي ودبي؟؟ وين الإمارات بالدور اتجاه الكويتيين؟؟ بس فاتحه المطار طبعآ لهم ولغيرهم”.

ودولة الكويت تكفلت فيهم بسكن ب ابوظبي ودبي ؟؟ وين الامارات بالدور اتجاه الكويتين ؟؟ بس فاتحه المطار طبعآ لهم ولغيرهم — عزيزان السياف 🇰🇼🇸🇦 (@3zeez6z) March 22, 2020

كما رد حساب كويتي حر على الكاتب الإماراتي، ونشر تغريدة لأحد الطلاب الذي أكد أن الإمارات لم تقدم شيئاً للطلبة الكويتيين، وقال: “الطلبة الكويتيين حجزو التذكرة على ٨٠٠ دينار اجتهاد شخصي منهم قبل إجلاءهم من الدولة ومالقو الا مطار الامارات شغالين في ظل الازمة خوفا على الخسارة يعني مفروض تشكر الكويتيين لأنهم يساعدونكم ويحجزون على طيرانكم التجاري، بفلوسهم مالك معروف عليهم”.

الطلبة الكويتيين حجزو التذكرة على ٨٠٠ دينار اجتهاد شخصي منهم قبل إجلاءهم من الدولة ومالقو الا مطار الامارات شغالين في ظل الازمة خوفا على الخسارة يعني مفروض تشكر الكويتيين لانهم يساعدونكم ويحجزون على طيرانكم التجاري ، بفلوسهم مالك معروف عليهم pic.twitter.com/WrtaW9q9Mq — كويـتي حُـ ـر 🇰🇼 (@Kuwaity__7r) March 22, 2020

وقال المغرد متعبة: “يبن الحلال الطلاب دفعوا ثمن التذاكر دبل وحجز الفندق مدفوع .. اجلاء يعني بدون مقابل .. جزاكم الله خير بس بدون تأليف لو سمحت”.

يبن الحلال الطلاب دفعوا ثمن التذاكر دبل وحجز الفندق مدفوع .. اجلاء يعني بدون مقابل .. جزاكم الله خير بس بدون تأليف لو سمحت — 📝متـعـ ِب (@mhatab19801) March 22, 2020

وعلق المغرد محمد اليوسف على ما كتبه الكاتب الإماراتي بالقول: ” صحيح فيه قريب ال٤٠٠ طالب.. ولكن لا اعتقد الاجلاء هي الكلمة الصحيحة لانهم دافعين تذاكرهم والسفارة حاجزين فندق كامل للطلبة.. ولكن تحسب للإمارات انها استثنت الخليجيين وسمحت بدخولهم ولاهي غريبة عليهم.. ولكن أكرر كلمة إجلاء ليست في محلها”.

صحيح فيه قريب ال٤٠٠ طالب..ولكن لا اعتقد الاجلاء هي الكلمة الصحيحة لانهم دافعين تذاكرهم والسفارة حاجزين فندق كامل للطلبة.. ولكن تحسب للامارات انها استثنت الخليجيين وسمحت بدخولهم ولاهي غريبة عليهم.. ولكن اكرر كلمة إجلاء ليست في محلها — محمد جمال اليوسف Mohammad (@ALYOUSEF94) March 22, 2020

وقال المحامي محمد الحميدي: ” ونعم بالإمارات بلد خير وبلد شقيق بس استغلالك للحدث وتزييف الحقيقة مرفوض، ابنائنا دفعوا التذاكر من أموالهم وبأسعار مضاعفة فأتمني التريث والتأكد والتحقق قبل نقل الخبر”.

ونعم بالامارات بلد خير وبلد شقيق

بس استغلالك للحدث وتزييف الحقيقة مرفوض

ابنائنا دفعوا التذاكر من أموالهم وبأسعار مضاعفة فأتمني التريث والتأكد والتحقق قبل نقل الخبر — المحامي محمد الحميدي (@mohmdAlhumidi) March 22, 2020

المفاجأة كانت من المغرد جراح، الذي قال في تغريدته: “بل الشكر للكويت في مساعدة دبي في ظل هذه الأزمة.. حيث شغلت مجموعة كبيرة من الفنادق والمنتجعات هناك.

وأضاف جراح: “لولا الله ثم دعم دول مثل الكويت وغيرها.. لكان اقتصاد دبي في الهاوية، وأخيرا نتمنى ككويتيين عودة دبي إلى توهجها المعهود.. ونسأل الله العفو والعافية”.

بل الشكر للكويت في مساعدة دبي في ظل هذه الأزمة..حيث شغلت مجموعة كبيرة من الفنادق والمنتجعات هناك.

لولا الله ثم دعم دول مثل الكويت وغيرها..لكان اقتصاد دبي في الهاوية!

وأخيرا نتمنى ككويتيين عودة دبي إلى توهجها المعهود..ونسأل الله العفو والعافية. — جراح88 (@jarah881225) March 22, 2020

جدير بالذكر أن عدد من المغربيات تظاهرن قبل عدة أيام أمام سفارتهن بالإمارات مطالبات بإجلائهن إلى بلادهن في ظل المعاملة السيئة من قبل دولة الإمارات وعدم وجود مسكن أو مأكل لهن بظل أزمة فيروس كورونا.

إلى جانب ذلك، أهملت الإمارات والسعودية عدد من ساقين الشاحنات بين البلدين بعد أن أغلقت الحدود ومنعت كلا البلدين السائقين من دخولها الأمر الذي يهدد حياتهم بالخطر في ظل وجودهم بالصحراء.