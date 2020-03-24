“شاهد” في السعودية الصلاة بالمساجد ممنوعة خشية تفشي كورونا والجلسات الليلية وقلة الحياء مسموح بها!

تداول ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي، فيديو فضح هيئة الترفيه السعودية، التي يقودها المستشار تركي آل الشيخ، أظهر عدد من الفتيات والشبان في جلسة ليلية يحتفلون رغم قرار حظر التجول الذي فرضه الملك سلمان خشية تفشي فيروس كورونا في المملكة.

وأظهر الفيديو الذي رصدته “وطن” مجموعة من الفتيات والشبان وهم يشاركون في سهرة ليلية ويمارسون أفعالاً مخالفة للدين الإسلامي والعادات والتقاليد السعودية، في ظل إعلان حظر التجول خوفاً من تفشي فيروس “كورونا”.

#حظر_التجول_في_السعوديه يستثني هذه الفئة، ولهم كل التسهيلات.



الفتاوى التي تشدد في تحريم الذهاب الى المساجد، لا تشير حتى إشارة واحدة لمن يشارك في السهرات والفعاليات.

"لا #كرونا يقعدهم ولا مرض، ولا حتى أوامر ملكية"#حظر_كامل pic.twitter.com/8G87hH4N80 — التفريط (@TAFRIT_KSA) March 23, 2020

وقال حساب التفريط: “حظر التجول في السعودية يستثني هذه الفئة، ولهم كل التسهيلات، والفتاوى التي تشدد في تحريم الذهاب إلى المساجد، لا تشير حتى إشارة واحدة لمن يشارك في السهرات والفعاليات”.

وأضاف الحساب: “لا كرونا يقعدهم ولا مرض، ولا حتى أوامر ملكية”

وأثار الفيديو موجة من الغضب لدى نشطاء تويتر، حيث دعا أحد النشطاء المغرد لنشرها على هشتاق الحرس الوطني، قائلاً: “انشرها بهشتاق الحرس الوطني خليهم يشوفونها”.

انشره في هاشتاق #الحرس_الوطني علشان يشوفونهم — 𝕎𝕖𝕒𝕜𝕦𝕡 (@runf0rfreed0m) March 23, 2020

ولم يروق الفيديو لأحد المغردين، الذي قال: “أنت تاخذ صور ناس في حفلات خاصة وتلصقها في الحكومة والترفيه، بالله عليك هذي المقاطع تتوقع في أحد بيصدقها خصوصا منك لأنك منصة كاذبة معادية لسعودية تلفق السلبيات وتنتميه للحكومة”.

انت تاخذ صور ناس في حفلات خاصة وتلصقها في الحكومة والترفيه



بالله عليك هذي المقاطع تتوقع في احد بيصدقها خصوصا منك لأنك منصة كاذبة معادية لسعودية تلفق السلبيات وتنتميه للحكومة



يملون عليك اسيادك وانت بس توزع الفتن والاشاعات — Bader Bin Khaled (@baderBinkhaled3) March 23, 2020

فيما جاءه الرد صاعقاً من أحد المغردين على تويتر، والذي قال: “تستهبل أنت، والشرور التي ملأت المملكة، مصارعين ومصارعات وراقصين وراقصات وبلاوي تُعلن جهارا نهارا … ما جرحت مشاعرك الوطنية الرقيقة أم أن غيرتك على محارم الله معدومة ….رح طبل بعيد الله لا يكثر هملنا”.

تستهبل أنت …والشرور التي ملأت المملكة

مصارعين ومصارعات وراقصين وراقصات

وبلاوي تُعلن جهارا نهارا …ما جرحت مشاعرك

الوطنية الرقيقية أم أن غيرتك على محارم الله معدومة ….رح طبل بعيد الله لا يكثر هملنا — النوايا الحسنة (@mw22441) March 23, 2020

وفي وقت سابق، قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، إن عقوبة الغرامة والسجن تنتظر من يخالف قرار حظر التجول، الذي يبدأ من الساعة 7 مساءً وحتى 6 صباحًا، لمدة 21 يوماً، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأضاف المصدر بحسب وكالة الأنباء السعودية، أنه “يعاقب من يخالف أحكام منع التجول بغرامة قدرها 10 آلاف ريال، وتضاعف الغرامة في حال العودة، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة بعد ذلك فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن 20 يوماً بموجب قرار من سمو وزير الداخلية”.

وأردف: “ويعاقب بعقوبة السجن المشار إليها كل مخالف لم يمتثل للسلطات المختصة بتنفيذ المنع، ولا يسري على حالات الضرورة القصوى – بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة – وفقاً لما تحدده الجهة المختصة”.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة السعودية في وقت سابق، تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 562.

وقررت السلطات السعودية، فجر الاثنين، تطبيق حظر تجوال جزئي في المملكة لمواجهة كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اصدر أمرا ملكيا بهذا الشأن للحد من انتشار فيروس كرونا الجديد، حيث تقرر منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداءً من “السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً” لمدة 21 يوماً من مساء الاثنين.

وحتى أمس أصاب الفيروس أكثر من 350 ألف شخص في العالم، توفي أكثر من 15 ألفًا منهم، أغلبهم في إيطاليا والصين وإسبانيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، وتعافى ما يزيد عن 100 ألف.