كورونا قلب مصر.. “شاهد” فيفي عبده ترتدي الحجاب وتوجه هذه النصيحة لإلهام شاهين ونبيلة عبيد

انا قبلت تحدي حبيبتي غادة عبد الرازق @ghadaabdelrazek و هند صبري @hendsabri في تحدي الخير و ان شاء الله هتكفل ب ١٠٠ اسره و بتحدي يسرا، الهام شاهين، احمد السقا، غادة عادل، نيللي كريم، نادية الجندي و نبيلة عبيد @youssra @elhamshahin1 @ahmedelsakaeg @ghadaadel1 @nellykarim_official @nadiaalgindi @nabila_ebeid