كورونا قلب مصر.. “شاهد” فيفي عبده ترتدي الحجاب وتوجه هذه النصيحة لإلهام شاهين ونبيلة عبيد

أثارت الراقصة المصرية فيفي عبده، موجة جدل واسعة جديدة بين متابعيها عقب ظهورها في مقطع مصور بالحجاب ما دفع نشطاء للحديث عما وصفوه بالتوبة وخوفها من كورونا.

فيفي عبده ظهرت في مقطع نشرته على صفحتها بانستجرام بالحجاب معلنة عن قبولها “تحدي الخير” الذي يشارك فيه مشاهير المجتمع في مصر للتكفل بأسر تزامنًا مع أزمة كورونا.

فيما تسائل البعض عن التزامها بالحجاب والتوبة، أم أنها مجرد مرحلة حتى ينتهي الفيروس.

فيفي عبده وبحسب المقطع الذي انتشر على نطاق واسع قالت:”قبلت تحدي الخير لأهل الخير من غادة عبد الرازق وهند صبري اللي تحدوني ..انا متكفلة ب 100 اسرة ياريت كل الناس تعمل كدة محتاجين اكتر من كدة مليون مرة لمصر وربنا يحفظ بلدنا وجيشنا ورئيسنا و شعبنا”.

وأضافت في رسالة لعدد من الفنانين والفنانات على رأسهم إلهام شاهين ونبيلة عبيد :”بتحدي يسرا وإلهام شاهين وأحمد السقا وغادة عادل ونيللي كريم ونادية الجندي ونبيلة عبيد”.

يذكر أن فيفي عبده كانت ظهرت في مقطع فيديو مع الفنانة ياسمين صبري وكانا على متن طائرة واعربا عن سعادتهما بالصدفة التي جمعت بينهما.

ودائما ما تثير الراقصة الشهيرة الجدل بين متابعيها عبر مقاطعها التي تظهر خلالها ترقص بملابس فاضحة، ما يعرضها لهجوم عنيف دائما من قبل النشطاء الذين يرون أنها لا تحترم سنها وشيبتها، حسب وصفهم.