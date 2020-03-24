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فيروس كورونا يقترب من المرشد الإيراني علي خامنئي!

كتب وطن
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أعلنت إيران وفاة حماة (والدة زوجة) ابن الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، بسبب .

وحسب الوكالة الرسمية للأنباء الإيرانية “أرنا”: “توفيت، الأحد، ، حماة ميسم خامنئي، ابن مرشد الثورة الإيرانية في مستشفى بطهران كانت تتلقى الرعاية الصحية فيه”.

وأوضحت الوكالة أن جثمان هاموشي دفن، الإثنين.

وظهر فيروس كورونا بإيران في 19 فبراير/ شباط الفائت بمدينة قم، ومنها انتشر إلى سائر أنحاء البلاد.

وأفادت وزارة الصحة الإيرانية أن عدد الوفيات بكورونا ارتفع في البلاد ليصل إلى 1812، وبلغ عدد الإصابات 23 ألفا و49.وحتى مساء الإثنين، أصاب الفيروس أكثر من 378 ألف شخص بالعالم، توفى منهم ما يزيد عن 16 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 101 ألف.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، تعليق الرحلات الجوية، فرض ، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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