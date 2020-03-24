فوز العتيبي وزوجها
فوز العتيبي وزوجها
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فيديو “إباحي” للسعودية فوز العتيبي وزوجها .. مارسوا ذلك داخل شاحنة للرحلات!!

كتب خاص "وطن"
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فجرت فوز العتيبي جدلاً واسعاً جديداً بعد نشرها مقطع فيديو تخطّت به الحدود مع زوجها على السرير.

وظهرت مع زوجها فيما يبدو أنه داخل شاحنة للرحلات وهو يقبّلها ويداعبها ويحتضنها بطريقةٍ ساخنة على السرير .

وأرفقت فوز العتيبي تعليقاً قائلة: ”هذي الرحلة ياما تخيلنا تفاصيلها وواسينا أنفسنا فيها أيام كانت قضيتنا بالمحكمة شكرا للقدر اللي سمح لنا أن نحققها“.

ووصف بعض المغردين ما تقوم به “فوز” مع زوجها بالإباحية.

وكانت فوز العتيبي أثارت جدلا حادا في وقت سابق حينما تحدثت بشأن زواج القاصرات، بقولها إنها مع أي فتاة ترى نفسها مهيأة للزواج وتريد إقامة علاقة حتى لو كانت تحت السن القانونية، مستشهدة بمواطنتها الفتاة رهف القنون لأنها ساهمت في تغيير رأيها بعدما رأت نضجها العقلي والجسدي.

و لا تتوقف فوز العتيبي عن نشر مشاهد “ساخنة” مع زوجها على مواقع التواصل الاجتماعي، متعمدة استفزاز متابعيها.

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وكانت نشرت صورة وفيديو “جريء” من مكان يبدو أنّه أثري ومطلّ على أحد الشواطئ، حيث ظهرت وهي تقبّل زوجها بطريقةٍ حميمة، وترتدي فستاناً ابيض اللون شبه عاري.

أما الفيديو الذي نشرته، فكان أكثر استفزازاً للمتابعين، وفيه ظهرت وهي تستعرض مؤخرتها، ما عرّضها لهجوم واسع من المعلّقين.

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  1. تصفيات عزرائيل يقول

    أخبر رسولكم قبلا ، اخر الزمان وفتنة النساء ،،،، مُحن حريم ، الوحدة تقارب للخمسين والمحنة شغالة معاها

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  2. من الآخر الشوط بكام يقول

    يمكن ماعندهم بيت ولاحد اجرهم بس فالينها واعلانهم عن سوقهم برضو اعلان جيد.. بس كان وضحوا ولو بشريط صغير في التصوير الليلة او الشوط على كم..

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