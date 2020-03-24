“شاهد” فنانة كويتية تنهار وتدخل في نوبة بكاء بعد أن تخطف كورونا عائلتها:”لازم الناس تعرف هذا الأمر”

انتشر على مواقع التواصل بالكويت مقطعا مصورا أثار جدلا واسعا للفنانة الكويتية غدير السبتي، ظهرت فيه منهارة وقد دخلت في نوبة بكاء بعد إصابة ابنتها بفيروس كورونا واحتمالية إصابتها هي الأخرى حيث تنتظر نتيجة تحليلها.

غدير السبتي، أكدت إصابة ابنتها ”أسماء القبندي“، بفيروس كورونا المستجد COVID-19، وقالت خلال مقطع فيديو بثّته عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“: ”أنا طبعًا لبست لأن تو دقوا علينا المستشفى لأن طلعت نتيجة بنتي إيجابية “.

وتابعت: “الحين الإسعاف جايين ياخدونها ونتيجتي أنا بالانتظار ادعوا إن شاء الله ما في شيء“ . وأضافت قائلًة: ”وأبغي أقول إننا ضلينا اثنين بالبيت الكل راح، ولكن إن شاء الله أنا أروح بدالكم كلكم وتضلون أنتم بخير“.

وخرجت غدير السبتي في مقطع فيديو ”لايف“ عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“، وهي تبكي برفقة إحدى صديقاتها التي تُدعى ”روان”.

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وحذرت غدير متابعيها بأن الأمر ليس سهلا والمرض بهذا الفيروس مرعب، مؤكدة “لازم الناس تعرف إن الأمر وايد وايد خطير وخطير جدا”

وقالت صديقتها خلال الفيديو: ”إحنا هنا ما عندنا ولا شيء، يعني يكفي إنكم بين أهلكم وناسكم في حد يرعاكم لكن إحنا هنا ما عندنا أحد يرعانا“، دون أن تحدد البلد التي تتحدث منها.

هذا وأقرّ مجلس الأمة الكويتي، الثلاثاء، مشروع قانون يفرض عقوبات مشددة ورادعة تتناسب مع الأوضاع الصحية الراهنة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا.

وتقضي التعديلات الجديدة بمعاقبة مخالف التدابير الحكومية الاحترازية لمواجهة كورونا بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف دينار، أي ما يعادل 33 ألف دولار، أو بأحد هاتين العقوبتين.

من جانبه، أصدر وكيل وزارة الصحة مصطفى رضا قرارا بسحب جميع كميات الأدوية التي تحتوي على مواد الهيدروكسي كلوروكوين أو كلوروكوين من الصيدليات، وقصر صرفها على المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة وصيدليات المستشفيات الأهلية فقط، على أن تكون الوصفة الطبية صادرة من أطباء ذوي الاختصاص.

ونص القرار في مادته الثالثة على إلزام شركات الأدوية بموافاة إدارة تفتيش الأدوية ببيان مفصل عن كميات هذه الأدوية، وكشف دوري شهري يبين الكميات الواردة والمنصرفة، على أن تتولى إدارة تفتيش الأدوية متابعة هذه السجلات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت الثلاثاء، شفاء 9 حالات جديدة من مصابي كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من المرض إلى 39.

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