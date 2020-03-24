هذه أخلاق النشامى.. “شاهد” ماذا فعل هذا الجندي الأردني مع سيدة ثالث أيام حظر التجول بعدما استنجدت به

أظهر مقطع فيديو جرى تداوله، موقف مشرف للجيش الأردني ثالث أيام حظر التجول، مع سيدة أردنية خرقت الحظر بالمملكة لشراء خبز لعائلتها.

وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن”، فقد أوقفت دورية جيش السيدة خلال تجولها بسيارتها ليلاً خارقة حظر التجول المعلن عنه، وبعد معرفة رغبتها بشراء الخبز للعائلة قدم أحد عناصر الدورية الخبز الذي يمتلكه للسيدة.

في #الاردن الشقيق أوقف رجال الأمن خلال حظر التجوال سيدة خرجت لتشتري خبزا ..

لم يتردد الجندي أن يُقدم لها ما لديه من خبز ، ربما نصيبه خلال العمل ، بل وفوقه بسكويت ..

موقف إنساني رائع من النشامى ..

هذه هي الشهامة والمروءة العربية ..

نموذج مشرف لرجال الأمن في عالمنا العربي .. pic.twitter.com/i938aoa9S5 — جابر الحرمي (@jaberalharmi) March 24, 2020

وعلق المغرد جابر الحرمي على الفيديو بالقول: “لم يتردد الجندي أن يُقدم لها ما لديه من خبز، ربما نصيبه خلال العمل بل وفوقه بسكويت، موقف إنساني رائع من النشامى”.

وأضاف الحرمي: “هذه هي الشهامة والمروءة العربية، ونموذج مشرف لرجال الأمن في عالمنا العربي”.

وانهالت التعليقات المشيدة بموقف الجندي الأردني، وقال المغرد فراس: “السبب أن الضباط الأردنيين ليسوا من فئة معينة ولا من طبقة معينة من المجتمع بل من جميع طبقات المجتمع وهذا ما دفع الضابط إلى الشعور بحاجة هذه السيدة”.7

السبب ان الضباط الاردنيين ليسوا من فئة معينة ولا من طبقة معينة من المجتمع بل من جميع طبقات المجتمع و هذا ما دفع الضابط الى الشعور بحاجة هذه السيدة , شكرا لك على هذه التغريدة . — Firas KD (@FirasKd22) March 24, 2020

وقالت المغردة غروب: “تحية لقطر الحبيبة الشقيقة وأنتم أيضاً أهل المروءة والنخوة أميراً وحكومة وشعبا”.

تحيه لقطر الحبيبه الشقيقه وانتم ايضا اهل المروءه والنخوه اميرا وحكومه وشعبا — غروب (@sKHkJpTG9Lo37bN) March 24, 2020

وفي وقت سابق قال الأردن، إنه سيمدد حظر التجول إلى أجل غير مسمى ووعد بأن يبدأ بتوصيل المواد الغذائية والسلع الأساسية للمنازل في جميع أنحاء البلاد في محاولة لكبح انتشار فيروس كورونا.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إن الحكومة رتبت مع البلديات لتوصيل ما يكفي من الخبز والمياه واسطوانات الغاز والمستلزمات الطبية الأساسية في أنحاء البلاد حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف العضايلة لوسائل الإعلام الرسمية “يجب أن نهيئ أنفسنا لمرحلة صعبة”.

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وتخشى السلطات أن يؤدي رفع حظر التجول لبضع ساعات إلى عملية شراء هيستيري للسلع وتخزينها مما يهدد بالإسراع بانتشار الفيروس.

وارتفعت بشكل مطرد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الأردن الذي يبلغ عدد سكانه عشرة ملايين نسمة في غضون أسبوع من ست حالات إلى 127 حالة. ولم يتم الإبلاغ عن وفاة أحد.

وأعلن الأردن حظر تجول في كل أنحاء البلاد يوم السبت الماضي بموجب قوانين طوارئ صارمة تمنح السلطات صلاحيات واسعة.

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