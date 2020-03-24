فجر السعيد تثير الجدل بحديثها عن مجاعة متوقعة في الكويت: “بناكل بعضنا”

أثارت الكاتبة والإعلامية الكويتية المعروفة فجر السعيد، جدلا واسعا بين متابعيها بحديثها عن مجاعة متوقعة في الكويت إذا استمرت أزمة فيروس كورونا وتفاقمت الأوضاع.

“السعيد” لفتت في تغريدة لها بتويتر رصدتها (وطن) إلى أن الكويت تعتمد على الاستيراد بشكل كبير لتأمين احتياجاتها الغذائية، محذرة من تفاقم الوضع وداعية إلى دعم مربي الدواجن والماشية والأسماك.

#الكويت أذا تقطعت بنا السبل لأستيراد المواد الغذائية من مصر والأردن و الهند و جنوب شرق أسيا و أوروبا بسبب تفاقم إنتشار الفيروس "وهذا متوقع" فمن الأولى دعم المزارعين و مربي الماشية و الاسماك بالكويت ،،والا تالي بناكل بعضنا وهما تكون المأسااااااة الحقيقيه.. اللهم بلغت اللهم فأشهد — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) March 24, 2020

وقالت:”#الكويت أذا تقطعت بنا السبل لاستيراد المواد الغذائية من مصر والأردن والهند وجنوب شرق أسيا وأوروبا بسبب تفاقم إنتشار الفيروس “وهذا متوقع” فمن الأولى دعم المزارعين و مربي الماشية والاسماك بالكويت”

وتابعت محذرة من احتمال حدوث مجاعة:”والا تالي بناكل بعضنا وهما تكون المأسااااااة الحقيقيه.. اللهم بلغت اللهم فأشهد”

وأثارت تغريدة فجر جدلا واسعا بين الكويتيين الذين اتهموها بنشر الذعر والبلبلة بين المواطنين، عبر التهويل والحديث من منطلق شخصي لا يستند لأي معلومات أو بيانات رسمية.

يشار إلى أن الكويت تعتمد على استيراد الأغذية بنسبة تتجاوز 90 بالمائة، وذلك بسبب ندرة الأراضي الزراعية، المناخ غير الملائم، والشح المائي.

وتنتج الكويت نحو 66 % من استهلاكها من الخضار، وتستورد 75 % من احتياجات استهلاكها من الفاكهة.

هذا وأقرّ مجلس الأمة الكويتي، الثلاثاء، مشروع قانون يفرض عقوبات مشددة ورادعة تتناسب مع الأوضاع الصحية الراهنة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا.

والقانون ينزل عقوبات بالسجن تصل في أقصاها إلى 10 سنوات لمن يتسبب عمدا في نقل العدوى بفيروس كورونا، وبغرامة لا تقل عن 30 ألف دينار، أي ما يعادل 100 ألف دولار.

وتقضي التعديلات الجديدة بمعاقبة مخالف التدابير الحكومية الاحترازية لمواجهة كورونا بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف دينار، أي ما يعادل 33 ألف دولار، أو بأحد هاتين العقوبتين.

من جانبه، أصدر وكيل وزارة الصحة مصطفى رضا قرارا بسحب جميع كميات الأدوية التي تحتوي على مواد الهيدروكسي كلوروكوين أو كلوروكوين من الصيدليات، وقصر صرفها على المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة وصيدليات المستشفيات الأهلية فقط، على أن تكون الوصفة الطبية صادرة من أطباء ذوي الاختصاص.

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