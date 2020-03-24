عن السعودية وعُمان و3 دول اُخرى .. تقرير “غير سارّ” لوكالة Moody’s للتصنيف الائتماني

قالت وكالة Moody’s للتصنيف الائتماني إن سعر النفط المنخفض سيضعف الوضع الائتماني للدول المصدرة للخام.

وتعتبر السعودية أكبر بلد مصدر للنفط .

وأضافت Moody’s أنها لا ترى الآن أن انخفاض سعر النفط ناتج عن تحول هيكلي في السوق.

وقالت الوكالة إن العوامل الأساسية تدعم افتراض موديز لسعر بين 50 و70 دولارا للبرميل على المدى المتوسط.

وقالت أيضاً إنها عدلت في ضوء الصدمات الأخيرة سعر النفط المفترض للعامين 2020 و2021.

وتقدر الوكالة أن الإيرادات المالية والصادرات ستنخفض أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2019 في العام الحالي في العراق والكويت مقارنة مع التوقعات السابقة.

وأضافت أن الدول الأكثر انكشافا بسبب انخفاض أسعار النفط هي سلطنة عمان والبحرين والعراق وأنغولا.

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