نقلت هذه الكلمات عن أبيها.. “شاهد” رغد صدام حسين تدعو إلى رد الجميل للأردن في رسالة مؤثرة

طالبت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، العراقيون المقيمون في الأردن برد الجميل للأردنيين، حسب وصفها ودعمهم في أزمتهم ضد كورونا كما فتحت الأردن ذراعيها للعراقيين أيام الحرب.

وفي بيان مسجل نشرته على صفحتها بتويتر ورصدته (وطن) دعت رغد العراقيين المتواجدين في الاردن الى مساعدة هذا البلد لما “يمر بظرف مالي صعب” بسبب تفشي فيروس كورونا.

#الأردن



رسالة رغد صدام حسين ..

للعراقيين في الأردن.. pic.twitter.com/PHlaJqsZ3i — Nidaa Majali (@NidaaMajali) March 23, 2020

وجاء نص بيانها كالأتي:

“بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة صدق الله العظيم، أيها العراقيون الأبطال أينما كنتم وتكونوا، يامن سطرتم اروع ملاحم البطولة والتضحية في ساحات الوغى، وفي المواقف الشجاعة عبر السنين لا سيما في مقاومتكم الضارية للاحتلال.

“أيها الشجعان منذ ٢٠٠٣ تواجد عدد كبير من العراقيين في الاردن، وفتح هذا البلد المضياف والمحدود الموارد بلا منة ولا تردد ابوابه لحمايتكم والحفاظ عليكم من اذى المحتلين واتباعهم، أو من الظروف الناجمة عن انعدام الأمن، ومضى اكثر من ١٧ سنة ولم يتذمروا او يستصعبوا ذلك وشاركناهم في الماء والكهرباء والأهم من ذلك الأرض.”

“يمر الأردنيون اليوم بظرف صعب، وكنت اسمع دوما من العراقيين الذين يعيشون فيه ان البلد بلدنا وسنكون مع اخوتنا الأردنيين دوما، فاليوم جاء دورنا كي نرد لهم وقفتهم معنا، ولا شك عندي أنكم اهل المواقف المشهودة، فالإنسان موقف .. هكذا يقول والدي الرئيس صدام دوما، وعندما نكون بلا موقف فلا قيمة إنسانية لنا .. قد لا ينتظر البعض رد المواقف في الحياة .. لاكن ان حدث ذلك فتلك هي صفة مميزة يمتاز بها البعض دون الآخرين.”

“سنقف معكم أيها الاحبة كما كنتم الى جانبنا في ظرفنا الصعب وسنثبت للعالم اننا شجعان وأصحاب حضارة .. وحيث ان الأردن يمر بظرف مالي صعب بسبب وباء كورونا، ومع هذا الظرف شهد العالم كيف استوعب الأردنيون هذا الوباء بشكل فاق ما قدمته اكثر الدول تقدما وثراءاً في العالم.

“وسنثبت للأردنيين قولنا الذي كنت اسمعه دوما منكم أيها الأحبة عندما تقولون “لقد أثقلنا عليكم وشاركناكم رزقكم” فيجيبونكم بلا تردد “لا لا .. هذا بلدكم وأنتم اهلنا وللعراق مواقف كبيرة معنا لن ننساها، اليوم اناشد اهلي من العراقيين في الأردن “من استطاع منهم بالطبع” وكلا حسب قدراته ان يتبرع في هذه الظروف الصعبة لمساندتهم، وكلي ثقة بالله أنكم لن تخذلوا اخوتكم أبدا، وسنرفع رأسنا بكم دوما.”

واختتمت ابنة الرئيس العراقي الراحل:”واليوم أنا رغد صدام حسين لا اناشد العراقيين في الأردن فحسب، بل اناشد اخوتنا العرب ممن انعم الله عليهم بخيراته ان يقفوا إلى جانب اخوتهم الأردنيين، وان نتجاوز خلافاتنا في هذا الظرف الاستثنائي، والذي نتضرع فيه إلى الله ان يرفع البلاء عنا سبحانه، وان يشفي الإصابات التي سجلت في الأردن لعراقيين ولكل العراقين والعالم اجمع دون استثناء.”

“حمى الله العراق وشعبه، ونحن لسنا بعيدين ولن نتخلى عن دورنا تجاه بلدنا وقد يعتقد البعض عكس ذلك، الا اننا ومن اجل سلامتكم وكاننا بعيدون حتى لا يصيبكم سوء من أولائك الذين استفحل مرض الحقد في قلوبهم، ومازلت اؤمن بقوة رغم صعوبة الظروف وضبابية الرؤية ان القادم أفضل لا محالة بإذن الله، مرحلةٌ مشرفةٌ تليق بتأريخ العراق وناسه الذين صبروا كثيرا، حفظ الله الأردن ملكا وشعبا وحماهم من شر مانمر به هذه الأيام.”

هذا وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، أنه سيتم بالتنسيق مع الجهات المختصة إغلاق أي مخبز يقوم بالبيع المباشر للمواطنين فوراً.

وشدد طارق الحموري، في بيان عبر الحساب الرسمي لرئاسة الوزراء على الفيسبوك، اليوم الثلاثاء، على أهمية التزام المخابز في كافة المحافظات بآلية تزويد المواطنين بالخبر حفاظا على السلامة العامة وتعزيزا للإجراءات الهادفة لمواجهة فايروس كورونا.

وأشار الحموري ، إلى تزويد المخابز بمادة الطحين واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيصال الخبز للبيوت وضمن الآلية المعلنة والتي يتوجب على الجميع الالتزام بها حفاظ على سلامتهم وسلامة الآخربن.

وأضاف أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تتابع وبشكل مستمر المخابز للتأكد من التزامها بالآلية وعدم البيع المباشر داعيا المواطنين للإبلاغ عن أي مخبز يقوم بالبيع المباشر.

وأعلن وزير العمل رئيس الفريق الحكومي لاستمرارية، الإجراءات المتعلقة بتزويد المواطنين بالمواد التموينية والسلع الغذائية وحليب الأطفال والأدوية والمشتقات النفطية، بدءاً من اليوم الثلاثاء.

وكان وزير الإعلام، أكد أمس الاثنين، أن الحكومة الأردنية ستبدأ صباح اليوم الثلاثاء إيصال “الخبز، ومياه الشرب، وحليب الأطفال، والدواء، ومستلزمات الصيدليات”، إلى المواطنين، إضافة إلى توزيع الغاز والديزل والكاز، وفتح بعض محطات المحروقات.